Жители России работают на 4 минуты дольше нормы

Ранее СК возбудил дело из-за скандала с рабством на ферме в Первоуральске. Это произошло после того, как гражданин Белоруссии пожаловался на то, что его там держали в рабстве — у мужчины отобрали паспорт, не платили зарплату и иногда били. Так он провел 10 месяцев жизни.