Жители России работают на 4 минуты дольше нормы

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Такие данные предоставили в Росстате. Прошлый максимум был зафиксирован пять лет назад. Тогда рабочий день среднестатистического россиянина в среднем длился 7,15 часа.
Больше всех перерабатывают сейчас рыболовы, администраторы и врачи, отметили в Росстате.
Ранее СК возбудил дело из-за скандала с рабством на ферме в Первоуральске. Это произошло после того, как гражданин Белоруссии пожаловался на то, что его там держали в рабстве — у мужчины отобрали паспорт, не платили зарплату и иногда били. Так он провел 10 месяцев жизни.