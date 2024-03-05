tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Продолжительность рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет

Жители России работают на 4 минуты дольше нормы

5 марта 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney

Продолжительность рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет

В России жители в среднем трудятся больше, чем раньше, на четыре минуты. Это больше, чем положенная по закону продолжительность дня. Средняя длина рабочего дня годом ранее возросла на четыре минуты. В среднем россияне работают по 7,17 часа.

Такие данные предоставили в Росстате. Прошлый максимум был зафиксирован пять лет назад. Тогда рабочий день среднестатистического россиянина в среднем длился 7,15 часа.

Больше всех перерабатывают сейчас рыболовы, администраторы и врачи, отметили в Росстате.

Ранее СК возбудил дело из-за скандала с рабством на ферме в Первоуральске. Это произошло после того, как гражданин Белоруссии пожаловался на то, что его там держали в рабстве — у мужчины отобрали паспорт, не платили зарплату и иногда били. Так он провел 10 месяцев жизни.

Уральцам предлагают работу за 15 тысяч в день. Но не все так просто
Узнать подробнее
Читайте также:
Преподаватель из Нижнего Тагила остался без работы из-за его секс-блогаРаботницу свердловской больницы задержали за взятку и увезли к месту работы на скоройСтарейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта
#Общество#Россия#Работа#Врачи#Росстат#Офис#Екатеринбург#Норма#Удаленная работа#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03