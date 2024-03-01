Преподаватель из Нижнего Тагила остался без работы из-за его секс-блога

В феврале 2024 года горожанин устроился в педагогический колледж, где вел историю и философию. Спустя две недели мужчине позвонили и сообщили о том, что в его услугах более не нуждаются. В колледже рассказали, что официально он трудоустроен не был, а работал по договору ГПХ, который решили не продлевать, пишет Е1.