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Преподаватель педколледжа в Екатеринбурге остался без работы из-за блога

Преподаватель из Нижнего Тагила остался без работы из-за его секс-блога

1 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI

Преподаватель педколледжа в Екатеринбурге остался без работы из-за блога

32-летнему Павлу Щербине из Нижнего Тагила отказали в работе в должности преподавателя истории и философии в Екатеринбурге, которую он занимал две недели — с 12 по 25 февраля 2024 года.

В феврале 2024 года горожанин устроился в педагогический колледж, где вел историю и философию. Спустя две недели мужчине позвонили и сообщили о том, что в его услугах более не нуждаются. В колледже рассказали, что официально он трудоустроен не был, а работал по договору ГПХ, который решили не продлевать, пишет Е1.

По его словам, причиной отказа в работе стал его давний YouTube-блог, в котором он рассказывал «о проблемах одиночества и сексуальности» и относил себя к движению инцелов. Об этом Щербина рассказал на своей странице во ВКонтакте.

Екатеринбуржец с решением администрации учебного заведения не согласен. По его мнению, его не приняли из-за зависти и сексизма.

Конечно, такое не может не вызывать зависти у коллег по преподавательскому цеху. Ведь кто такой средний преподаватель? Это скучный лицемерный зануда, не обладающий ни знаниями, ни жизненным опытом за пределами своей распечатки, — пишет Щербина.

Также Щербина заявил, что до того, как он пришел в этот колледж, у них якобы не было преподавателя истории три месяца, а сотрудникам платят всего 20 тысяч в месяц. Заместитель руководителя Алена Сосновских объяснила, что прежняя преподавательница ушла в декретный отпуск, поэтому руководство искало человека на замену.

Также, по его словам, студенты всегда внимательно и с интересом слушали его лекции и активно принимали участие в обсуждениях тем занятий.

Кроме того, мужчина потребовал восстановления в должности, выплаты компенсации за моральный ущерб, извинений от руководства учебного учреждения, а также увеличения зарплаты.

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