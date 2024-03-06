Жительница Екатеринбурга через 80 лет нашла пропавшего во время ВОВ отца

Елена Харламова пообщалась с поисковиками и представителями СК и узнала, что ее отец, младший лейтенант Красной Армии Дмитрий Дмитриевич Матвеев, погиб в битве за Москву в декабре 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.