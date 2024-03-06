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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

Жительница Екатеринбурга нашла своего отца спустя 80 лет

Жительница Екатеринбурга через 80 лет нашла пропавшего во время ВОВ отца

6 марта 2024, 14:45
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Жительница Екатеринбурга нашла своего отца спустя 80 лет

Поисковики и сотрудники СУ СК Свердловской области помогли пожилой женщине из Екатеринбурга в поисках отца, который более 80 лет назад пропал на фронте в Великую Отечественную войну.

Елена Харламова пообщалась с поисковиками и представителями СК и узнала, что ее отец, младший лейтенант Красной Армии Дмитрий Дмитриевич Матвеев, погиб в битве за Москву в декабре 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жительница Екатеринбурга пыталась выяснить его судьбу более 80 лет. От отца у нее сохранилась только фотография.

В преддверии Дня защитника Отечества екатеринбургские школьники пообщались с легендарным поисковиком.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Пенсионерке передали принадлежавший отцу медальон и документы, подтверждающие его боевой путь.

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#Общество#История#Документы#Война#ВОв#Екатеринбург#Боец#Поисковики#СК#Дарья Бобровицкая
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