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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Екатеринбурге школьники встретились с кавалером Ордена Мужества.

Школьники в Екатеринбурге пообщались с легендарным поисковиком

22 февраля 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге школьники встретились с кавалером Ордена Мужества.

Александр Вилисов участвовал во множестве экспедиций и нашел тысячи тел советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня защитника Отечества в школе №80 Екатеринбурга прошла встреча учащихся средней школы с человеком, который участвовал в сотнях поисковых экспедиций по перезахоронению останков погибших советских бойцов, информирует мэрия Екатеринбурга.

Александр Вилисов, кавалер двух Орденов Мужества, рассказал школьникам о том, как организуются и проходят экспедиции, почему важно сохранять память о подвиге дедов и прадедов.

В беседе приняли участие ребята 5-7 классов.

22 февраля в Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику легендарному маршалу Жукову.

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#Общество#Дети#Школа#Память#ВОв#Екатеринбург#Поисковые отряды#Орден мужества#Дарья Бобровицкая
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