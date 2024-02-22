Школьники в Екатеринбурге пообщались с легендарным поисковиком

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
В преддверии Дня защитника Отечества в школе №80 Екатеринбурга прошла встреча учащихся средней школы с человеком, который участвовал в сотнях поисковых экспедиций по перезахоронению останков погибших советских бойцов, информирует мэрия Екатеринбурга.
Александр Вилисов, кавалер двух Орденов Мужества, рассказал школьникам о том, как организуются и проходят экспедиции, почему важно сохранять память о подвиге дедов и прадедов.
В беседе приняли участие ребята 5-7 классов.
22 февраля в Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику легендарному маршалу Жукову.