Актриса Марина Федункив проверит семью из Екатеринбурга на прочность

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Передачу скоро покажут на канале «Суббота». Отмечается, что Илья создает экстрим-шоу, а его супруга Анна — фитнес-тренер.
Они в браке шесть лет и имеют двоих детей. В рамках реалити мужчине предстоит приготовить вкусный ужин, а женщине руководить процессом. Главный приз — 100 тысяч рублей. В эфир программа выйдет в вечернее время 7 марта.
Ранее свердловский сексолог вступил в перепалку на телевидении с Анфисой Чеховой. Жительница Екатеринбурга высказалась о существовании дружбы мужчины и женщины, а телеведущая с этим не согласилась.