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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Семья из Екатеринбурга снялась в шоу для телевидения

Актриса Марина Федункив проверит семью из Екатеринбурга на прочность

7 марта 2024, 11:35
Фото: Предоставлено телеканалом «Суббота»

Семья из Екатеринбурга снялась в шоу для телевидения

Илья и Анна Косухины из Екатеринбурга поучаствовали в шоу «Моя жена рулит». В рамках телепрограммы актриса Марина Федункив проверит их брак на прочность.

Передачу скоро покажут на канале «Суббота». Отмечается, что Илья создает экстрим-шоу, а его супруга Анна — фитнес-тренер.

Они в браке шесть лет и имеют двоих детей. В рамках реалити мужчине предстоит приготовить вкусный ужин, а женщине руководить процессом. Главный приз — 100 тысяч рублей. В эфир программа выйдет в вечернее время 7 марта.

Ранее свердловский сексолог вступил в перепалку на телевидении с Анфисой Чеховой. Жительница Екатеринбурга высказалась о существовании дружбы мужчины и женщины, а телеведущая с этим не согласилась.

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#Свободное время#Свердловская область#Шоу#Рубли#Приз#Вечер#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Суббота
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