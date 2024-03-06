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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Сексолог из Екатеринбурга поспорила с Анфисой Чеховой о дружбе

Спор на телевидении разгорелся между Анфисой Чеховой и сексологом из Екатеринбурга

6 марта 2024, 10:21
Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Сексолог из Екатеринбурга поспорила с Анфисой Чеховой о дружбе

Сексолог из Екатеринбурга Екатерина Гаврилюк вступила в дискуссию с телеведущей Анфисой Чеховой на шоу на ТВ.

Женщины разошлись во мнениях по вопросу существования дружбы между мужчинами и женщинами. Сексолог считает, что такая дружба есть, а Анфиса Чехова не верит в нее.

Сексолог добавила, что друзья мужчина и женщина даже могут спокойно оставаться с ночевкой друг у друга. Об этом она заявила в эфире телепрограммы «Это нормально?» на ТНТ. В эфир шоу выйдет сегодня, 6 марта.

Среди гостей в студии были также Маша Малиновская и Николай Сердюков и другие знаменитости из мира шоу-бизнеса. Отмечается, что ведущими шоу являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Они размышляют над моральной составляющей у жителей России.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Тагила нашла сестру на программе «Малахов» на «России 1».

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