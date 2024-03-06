Спор на телевидении разгорелся между Анфисой Чеховой и сексологом из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Женщины разошлись во мнениях по вопросу существования дружбы между мужчинами и женщинами. Сексолог считает, что такая дружба есть, а Анфиса Чехова не верит в нее.
Сексолог добавила, что друзья мужчина и женщина даже могут спокойно оставаться с ночевкой друг у друга. Об этом она заявила в эфире телепрограммы «Это нормально?» на ТНТ. В эфир шоу выйдет сегодня, 6 марта.
Среди гостей в студии были также Маша Малиновская и Николай Сердюков и другие знаменитости из мира шоу-бизнеса. Отмечается, что ведущими шоу являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Они размышляют над моральной составляющей у жителей России.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Тагила нашла сестру на программе «Малахов» на «России 1».