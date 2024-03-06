Спор на телевидении разгорелся между Анфисой Чеховой и сексологом из Екатеринбурга

Сексолог добавила, что друзья мужчина и женщина даже могут спокойно оставаться с ночевкой друг у друга. Об этом она заявила в эфире телепрограммы «Это нормально?» на ТНТ. В эфир шоу выйдет сегодня, 6 марта.