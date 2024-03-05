Жители Свердловской области останутся без телевидения

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Телеканалы отключат в связи с проверкой систем оповещения. Вместо эфиров будет транслироваться информация с правилами безопасности, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Системы проверят в связи с учениями по подготовке к защите жителей региона и населенных пунктов от природных чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 6 марта 2024 года в Свердловской области прозвучат сигналы сирен в связи с проверкой их работы, а также будут включены уличные фонари.
Ранее, с 20 февраля по 1 марта, в Нижнем Тагиле периодически включали сирены для подготовки системы уведомлений.