tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Свердловской области временно отключат ТВ-каналы

Жители Свердловской области останутся без телевидения

5 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Свердловской области временно отключат ТВ-каналы

В Свердловской области временно перестанут работать ТВ-каналы 6 марта 2024 года.

Телеканалы отключат в связи с проверкой систем оповещения. Вместо эфиров будет транслироваться информация с правилами безопасности, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Системы проверят в связи с учениями по подготовке к защите жителей региона и населенных пунктов от природных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 6 марта 2024 года в Свердловской области прозвучат сигналы сирен в связи с проверкой их работы, а также будут включены уличные фонари.

Ранее, с 20 февраля по 1 марта, в Нижнем Тагиле периодически включали сирены для подготовки системы уведомлений.

В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Узнать подробнее
Читайте также:
Организаторы викторины «Опорный край» рассказали об особенностях вручения подарковУчастник «Дома-2» из Екатеринбурга вернулся на ТВ ради 10 миллионовВ поезде Екатеринбург-Приобье залило водой купе, где ехал инвалид с сопровождающим
#Общество#Проверка#Свердловская область#Безопасность#Информация#Трансляция#Предупреждение#Телевидение#Каналы#Эфир#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Плановое отключение
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03