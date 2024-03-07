Бутылки и посуда с мерчем про группу Дятлова появились в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Экспозиция посвящена участникам трагедии, произошедшей на перевале Дятлова в 1959 году. Как рассказали в музее, выпущен мерч. Отмечается, что он подойдет туристическим фанатам, а также тем, кто просто любит ходить в походы.
В мерч входят бутылки с изображением посуды для туристов из справочника, напечатанном в 1940 году, открытки и магниты со снимками. Кроме того, продаются значки «Маршрут пройден» и журнал «Уральский следопыт», выпущенный 15 лет назад.
Напомним, что группа Дятлова погибла 65 лет назад на горе в Свердловской области. Лишь один человек уцелел. Он сошел с маршрута, потому что заболел. До сих пор ходит множество легенд о том, что все-таки случилось с группой Дятлова.
Ранее в Екатеринбурге презентовали медаль к 90-летию региона. Она выполнена из металла золотого цвета, размер ценности — 40 мм.