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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

В Екатеринбурге выпущен мерч про группу Дятлова

Бутылки и посуда с мерчем про группу Дятлова появились в Екатеринбурге

7 марта 2024, 07:25
Фото: Музей истории Екатеринбурга

В Екатеринбурге выпущен мерч про группу Дятлова

Музей истории Екатеринбурга выпустил сувенирную продукцию в честь презентации экспозиции «Как живые. Группа Дятлова».

Экспозиция посвящена участникам трагедии, произошедшей на перевале Дятлова в 1959 году. Как рассказали в музее, выпущен мерч. Отмечается, что он подойдет туристическим фанатам, а также тем, кто просто любит ходить в походы.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

В мерч входят бутылки с изображением посуды для туристов из справочника, напечатанном в 1940 году, открытки и магниты со снимками. Кроме того, продаются значки «Маршрут пройден» и журнал «Уральский следопыт», выпущенный 15 лет назад.

Напомним, что группа Дятлова погибла 65 лет назад на горе в Свердловской области. Лишь один человек уцелел. Он сошел с маршрута, потому что заболел. До сих пор ходит множество легенд о том, что все-таки случилось с группой Дятлова.

Ранее в Екатеринбурге презентовали медаль к 90-летию региона. Она выполнена из металла золотого цвета, размер ценности — 40 мм.

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