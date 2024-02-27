tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Свердловской области сокращен список запрещенных для продажи зданий

Театр эстрады и музей ВДВ не получится продать в Свердловской области

27 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI

В Свердловской области сокращен список запрещенных для продажи зданий

В Свердловской области сократили до 151 объекта список зданий, которое не смогут выставить на торги для последующей продажи. Раньше там было 1134 адресов.

Документ подписан главой региона Евгением Куйвашевым. Отмечается, что в список были включены самые значимые объекты, которые власти не планируют отчуждать.

В перечне есть в том числе недавно построенные здания, такие как «Екатеринбург Арена». К примеру, теперь на торги могут выставить дом Метенкова и многие другие исторические здания. Эти объекты были вычеркнуты из перечня. Всего власти убрали из списка 983 здания.

В списке остались следующие объекты: театр эстрады, музей ВДВ, библиотека имени Белинского, Управление ЗАГС, здание регионального правительства и другие объекты.

Ранее историки разрешили ремонт плотины в Нижнем Тагиле.

Здание для центра компьютерной томографии отремонтируют в ГБ №4 Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Здание аварийного Дома культуры снесут в поселке под Нижним ТагиломВ Екатеринбурге сносят старинное здание. Проверяет прокуратура законность действийБаня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила
#Общество#Свердловская область#Список#Екатеринбург#Исторические здания#Здания#Объекты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27