Театр эстрады и музей ВДВ не получится продать в Свердловской области

В перечне есть в том числе недавно построенные здания, такие как «Екатеринбург Арена». К примеру, теперь на торги могут выставить дом Метенкова и многие другие исторические здания. Эти объекты были вычеркнуты из перечня. Всего власти убрали из списка 983 здания.