Театр эстрады и музей ВДВ не получится продать в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Документ подписан главой региона Евгением Куйвашевым. Отмечается, что в список были включены самые значимые объекты, которые власти не планируют отчуждать.
В перечне есть в том числе недавно построенные здания, такие как «Екатеринбург Арена». К примеру, теперь на торги могут выставить дом Метенкова и многие другие исторические здания. Эти объекты были вычеркнуты из перечня. Всего власти убрали из списка 983 здания.
В списке остались следующие объекты: театр эстрады, музей ВДВ, библиотека имени Белинского, Управление ЗАГС, здание регионального правительства и другие объекты.
Ранее историки разрешили ремонт плотины в Нижнем Тагиле.