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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Музей советского быта в Екатеринбурге переедет в новое здание

Стало известно, в какое здание переедет музей советского быта в Екатеринбурге

1 марта 2024, 10:42
Фото: Группа ВКонтакте «Музей советского быта „Сделано в СССР“»

Музей советского быта в Екатеринбурге переедет в новое здание

Музей советского быта «Сделано в СССР» в Екатеринбурге скоро переедет в «Городок чекистов», который расположен на проспекте Ленина.

По словам владелицы музея Ирины Светоносовой, вся коллекция и концепция музея сохранятся и останутся прежними, а также в новом помещении будет добавлено несколько новых локаций, пишет Е1.

Переезд учреждения планируется в апреле 2024 года. Сейчас в новом здании идут ремонтные работы. В музее будет устроен прощальный вечер, а те вещи, которые не получится перевезти на другое место, отдадут в хорошие руки.

Напомним, в Нижнем Тагиле после завершения капитального ремонта снова стала работать Демидовская поликлиника, которая была построена в XIX веке.

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