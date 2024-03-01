Стало известно, в какое здание переедет музей советского быта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
По словам владелицы музея Ирины Светоносовой, вся коллекция и концепция музея сохранятся и останутся прежними, а также в новом помещении будет добавлено несколько новых локаций, пишет Е1.
Переезд учреждения планируется в апреле 2024 года. Сейчас в новом здании идут ремонтные работы. В музее будет устроен прощальный вечер, а те вещи, которые не получится перевезти на другое место, отдадут в хорошие руки.
Напомним, в Нижнем Тагиле после завершения капитального ремонта снова стала работать Демидовская поликлиника, которая была построена в XIX веке.