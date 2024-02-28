Школу с рухнувшим потолком в Екатеринбурге отремонтируют к концу года

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Здание было построено в 1934 году, а аварийным его признали в 2023-м. Ученики распределены по другим учреждениям на время проведения ремонта.
Речь идет о школе №68 на Кировградской, 40а. На ремонтные работы израсходуют 444 млн рублей, пишет Е1. По словам замглавы Екатеринбурга Игоря Сутягина, работы начнутся, предположительно, в конце марта.
Также в скором времени планируется ремонт в учреждении №87, а также школы №72. Износ этих зданий превысил 70%. Ремонты должны закончить к следующему году.
Напомним, что потолок обрушился в школе №68 20 августа. После этих событий здание признали аварийным.
Ранее старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта.