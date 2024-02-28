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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Школу с рухнувшим потолком в Екатеринбурге отремонтируют к концу года

Школу с рухнувшим потолком в Екатеринбурге отремонтируют к концу года

28 февраля 2024, 12:25
Фото: 1MI
В школе на Уралмаше в Екатеринбурге к концу года пройдет ремонт. Недавно там рухнул потолок.

Здание было построено в 1934 году, а аварийным его признали в 2023-м. Ученики распределены по другим учреждениям на время проведения ремонта.

Речь идет о школе №68 на Кировградской, 40а. На ремонтные работы израсходуют 444 млн рублей, пишет Е1. По словам замглавы Екатеринбурга Игоря Сутягина, работы начнутся, предположительно, в конце марта.

Также в скором времени планируется ремонт в учреждении №87, а также школы №72. Износ этих зданий превысил 70%. Ремонты должны закончить к следующему году.

Напомним, что потолок обрушился в школе №68 20 августа. После этих событий здание признали аварийным.

Ранее старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта.

Капремонт тагильской школы №70 начнется в апреле
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#Общество#Свердловская область#Школа#Ремонт#Потолок#Уралмаш#Ремонтные работы#Здание#Ученики#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Учреждение
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