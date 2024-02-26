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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Под Нижним Тагилом продолжается капремонт моста через реку Иса

Капремонт моста через реку Иса под Нижним Тагилом начнут контролировать

26 февраля 2024, 15:20
Фото: tagilcity.ru

Под Нижним Тагилом продолжается капремонт моста через реку Иса

1,2 миллиона выделено на строительный контроль по капитальному ремонту через реку Иса под Нижним Тагилом. Заказчиком выступает МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа».

Работы на объекте выполняет ООО «Бридж». Строительный контроль будет осуществляться с даты заключения контракта до 31 декабря 2024 года.

В задачи подрядчика, согласно документации, входит постоянный мониторинг выполнения работ. Он должен включать в себя анализ времени, ресурсов и качества ремонтных работ.

Также необходимо вести комплексные инженерные услуги и консультации. Они будут состоять из технических испытаний и анализов, а также проверки физических свойств материалов.

На ремонт 12-метрового моста через реку Иса по Исинскому тракту в Горноуральском ГО было выделено 57,5 миллиона рублей. Все работы на объекте должны быть завершены в сентябре 2025 года.

Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей
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