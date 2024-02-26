Капремонт моста через реку Иса под Нижним Тагилом начнут контролировать

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Работы на объекте выполняет ООО «Бридж». Строительный контроль будет осуществляться с даты заключения контракта до 31 декабря 2024 года.
В задачи подрядчика, согласно документации, входит постоянный мониторинг выполнения работ. Он должен включать в себя анализ времени, ресурсов и качества ремонтных работ.
Также необходимо вести комплексные инженерные услуги и консультации. Они будут состоять из технических испытаний и анализов, а также проверки физических свойств материалов.
На ремонт 12-метрового моста через реку Иса по Исинскому тракту в Горноуральском ГО было выделено 57,5 миллиона рублей. Все работы на объекте должны быть завершены в сентябре 2025 года.