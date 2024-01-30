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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Все работы на мосту через Тагильский пруд планируется завершить в 2024 году

Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского

30 января 2024, 10:52
Фото: tagilcity.ru

Все работы на мосту через Тагильский пруд планируется завершить в 2024 году

Полностью доделать мост через Тагильский пруд администрация города планирует в 2024 году. Сроки выполнения работ для завершения муниципального контракта по путепроводу на улице Циолковского уточняются.

Так, на мосту через Тагильский пруд еще необходимо провести некоторые работы: установить перильные ограждения и бордюры, доделать тротуары, укрепить откосы насыпи, а также благоустроить и озеленить территорию. Полностью закончить ремонт планируется в течение 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.

Что касается путепровода на улице Циолковского, то сейчас эту территорию обследуют специалисты. Они установят сроки выполнения работ для завершения муниципального контракта. Кроме того, ведется и продолжается претензионная работа.

Ранее стало известно, что в 2024 году планируется пустить пассажирский автобус по мосту через Тагильский пруд. Он будет курсировать c ГГМ на Вагонку и в обратном направлении.

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