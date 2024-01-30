Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Так, на мосту через Тагильский пруд еще необходимо провести некоторые работы: установить перильные ограждения и бордюры, доделать тротуары, укрепить откосы насыпи, а также благоустроить и озеленить территорию. Полностью закончить ремонт планируется в течение 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.
Что касается путепровода на улице Циолковского, то сейчас эту территорию обследуют специалисты. Они установят сроки выполнения работ для завершения муниципального контракта. Кроме того, ведется и продолжается претензионная работа.
Ранее стало известно, что в 2024 году планируется пустить пассажирский автобус по мосту через Тагильский пруд. Он будет курсировать c ГГМ на Вагонку и в обратном направлении.