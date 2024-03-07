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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Екатеринбурге девочка из квартиры с крестами решила не общаться с мамой

Девочка перестала общаться с мамой из Екатеринбурга после жизни в квартире с крестами

7 марта 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге девочка из квартиры с крестами решила не общаться с мамой

Юная жительница Екатеринбурга, которая жила с мамой в квартире в могильными крестами, решила с ней больше не общаться.

По словам соседки семьи, мать подростка после произошедшего вообще никак не контактирует с внешним миром, пишет ЕАН.

Женщина рассказала, что Наталья, мать девочки, приходила к ней, чтобы позвонить ребенку, так как у нее в квартире нет телефона, а также света. Однако это продлилось недолго, так как девочка Настя не захотела продолжить общение.

Теперь, как утверждает соседка, Наталья закрылась у себя в квартире и вообще не выходит на улицу. За это время она сильно осунулась.

Напомним, что насте 13 лет. Мама не выпускала ее из квартиры, в которой они жили с могильными крестами. Также у семьи был долг за ЖКХ в миллион. Девочка теперь находится в социальном центре.

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