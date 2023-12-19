13-летняя девочка жила в Екатеринбурге среди могильных крестов. Ее не выпускала мама

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
По данным Ural Mash, кроме крестов в квартире имелись религиозные атрибуты. Кроме того, у семьи имеется долг в один миллион рублей за ЖКХ. При этом никакие коммуникации в квартире не работают.
Следственный комитет уже начал проверку. В частности, проверяются данные о том, что ребенок проживал в антисанитарных условиях, никогда не ходил в школу, не получал должного питания и одежды.
В ведомстве пояснили, что в ходе проверки выяснят, почему такая ситуация произошла, а также будет дана оценка действиям лиц, которые работают в системе профилактики.
Напомним, ранее в Первоуральске была до смерти забита двухлетняя девочка. Ее мама сначала сказала, что она упала с горки, но на теле ребенка были обнаружены гематомы.