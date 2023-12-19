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13-летняя девочка жила в квартире в Екатеринбурге среди могильных крестов

13-летняя девочка жила в Екатеринбурге среди могильных крестов. Ее не выпускала мама

19 декабря 2023, 03:49
Фото: Ural Mash

13-летняя девочка жила в квартире в Екатеринбурге среди могильных крестов

На Сортировке в Екатеринбурге была обнаружена квартира с могильными крестами внутри. Там проживала 13-летняя девочка с мамой. Последняя не выпускала ребенка на улицу.

По данным Ural Mash, кроме крестов в квартире имелись религиозные атрибуты. Кроме того, у семьи имеется долг в один миллион рублей за ЖКХ. При этом никакие коммуникации в квартире не работают.

Следственный комитет уже начал проверку. В частности, проверяются данные о том, что ребенок проживал в антисанитарных условиях, никогда не ходил в школу, не получал должного питания и одежды.

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки выяснят, почему такая ситуация произошла, а также будет дана оценка действиям лиц, которые работают в системе профилактики.

Напомним, ранее в Первоуральске была до смерти забита двухлетняя девочка. Ее мама сначала сказала, что она упала с горки, но на теле ребенка были обнаружены гематомы.

Стало известно состояние замерзшего в сугробе в Екатеринбурге ребенка
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#Происшествия#Первоуральск#Дети#Криминал#Родители#Опека#18+#Ирина Кирилова
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