В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В дни голосования на выборах президента школы Нижнего Тагила планируют отменить занятия. Об этом TagilCity сообщили родители.
В частности, занятий не будет в школах № 5, 32 и 69, а также во всех тех, где располагаются избирательные участки. Вместо занятий администрации школ организуют для ребят экскурсии в музеи, познавательные и развлекательные мероприятия.
Еще в ряде школ учебный процесс в пятницу, 15 марта, и в понедельник, 18 марта, учебный процесс будет организован в дистанционном формате.
В Екатеринбурге школы планируют перевести на дистанционную форму обучения 15 марта.