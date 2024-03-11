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Published Сегодня, 17:13

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Updated Сегодня, 17:15

Школы Нижнего Тагила на время выборов президента отменят занятия

В школах Нижнего Тагила из-за выборов президента отменяют занятия

11 марта 2024, 17:13
Фото: 1MI

Школы Нижнего Тагила на время выборов президента отменят занятия

Школьники Нижнего Тагила не будут учиться во время проведения выборов президента России. Вместо этого для детей организуют внеурочные занятия.
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Выборы

В дни голосования на выборах президента школы Нижнего Тагила планируют отменить занятия. Об этом TagilCity сообщили родители.

В частности, занятий не будет в школах № 5, 32 и 69, а также во всех тех, где располагаются избирательные участки. Вместо занятий администрации школ организуют для ребят экскурсии в музеи, познавательные и развлекательные мероприятия.

Еще в ряде школ учебный процесс в пятницу, 15 марта, и в понедельник, 18 марта, учебный процесс будет организован в дистанционном формате.

В Екатеринбурге школы планируют перевести на дистанционную форму обучения 15 марта.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Выборы президента#Школы#Избирательные участки#Екатеринбург#Дистанционное обучение#Выборы#Дарья Бобровицкая
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