Тагильчане смогут посмотреть в кино лучшие фильмы стран Арктики

С 20 по 29 марта показывать для тагильчан бесплатно будут и документальные, и художественные фильмы в количестве восьми штук. Ознакомиться на Киномарафоне посетителям предстоит с лучшими комедиями, картинами для всей семьи, работами о проблемах поколений, научно-популярными фильмами и другими, выяснила редакция TaglCity.ru.



Arctic Open существует семь лет и на сегодняшний день проводится в нескольких регионах Российской Федерации. Тагильский «Красногвардеец» был одним из первых, который расширил в стране программу Киномарафона.