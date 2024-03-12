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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Нижнем Тагиле в «Красногвардейце» пройдет киномарафон Arctic Open 2024

Тагильчане смогут посмотреть в кино лучшие фильмы стран Арктики

12 марта 2024, 13:39
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в «Красногвардейце» пройдет киномарафон Arctic Open 2024

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» состоится Киномарафон лучших фильмов Международного фестиваля стран Арктики Arctic Open.

С 20 по 29 марта показывать для тагильчан бесплатно будут и документальные, и художественные фильмы в количестве восьми штук. Ознакомиться на Киномарафоне посетителям предстоит с лучшими комедиями, картинами для всей семьи, работами о проблемах поколений, научно-популярными фильмами и другими, выяснила редакция TaglCity.ru.

Arctic Open существует семь лет и на сегодняшний день проводится в нескольких регионах Российской Федерации. Тагильский «Красногвардеец» был одним из первых, который расширил в стране программу Киномарафона.

Ранее стало известно, что художница Алиса Горшенина, которая родилась в Нижнем Тагиле, снялась в документальном фильме про культуру различных народов России. Всего в работу режиссера Сони Горленко под названием «Тонкой нитью» вошли пять серий, в одной из которых и дебютировала Алиса Горшенина.

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