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Updated Сегодня, 10:04

Батюшка из Екатеринбурга разрешил есть тушенку и мясо во время поста

Меньше смотреть телевизор: в Екатеринбурге батюшка рассказал о подготовке к посту

14 марта 2024, 10:02
Фото: 1MI

Батюшка из Екатеринбурга разрешил есть тушенку и мясо во время поста

Священник из Екатеринбурга, иерей Алексей Чемерис высказался, что во время Великого поста можно есть тушенку и мясо.

Кроме того, он поделился информацией, как можно подготовиться к посту, который продлится с 18 марта по 4 мая, сообщает «ФедералПресс».

По словам батюшки, лучше всего прийти к посту при помощи покаяния. Для этого нужно не лгать, молиться, и начать посещать один из храмов на регулярной основе.

Кроме того, священнослужитель рекомендует ограничить то, что мы смотрим. Это значит, что нужно меньше смотреть телевизор и сидеть в соцсетях.

Касательно еды, Алексей Чемерис сказал, что можно есть и мясо. Потому что воздержание от него может разжечь в гражданине всяческие страсти.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был отменен штраф о дискредитации армии экс-священнику.

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#Общество#Еда#Храм#Священник#Соцсети#Мясо#Пост#Телевизор#Екатеринбург#Батюшка#Тушенка#Дарья Сорокина
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