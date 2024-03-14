Меньше смотреть телевизор: в Екатеринбурге батюшка рассказал о подготовке к посту

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Кроме того, он поделился информацией, как можно подготовиться к посту, который продлится с 18 марта по 4 мая, сообщает «ФедералПресс».
По словам батюшки, лучше всего прийти к посту при помощи покаяния. Для этого нужно не лгать, молиться, и начать посещать один из храмов на регулярной основе.
Кроме того, священнослужитель рекомендует ограничить то, что мы смотрим. Это значит, что нужно меньше смотреть телевизор и сидеть в соцсетях.
Касательно еды, Алексей Чемерис сказал, что можно есть и мясо. Потому что воздержание от него может разжечь в гражданине всяческие страсти.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был отменен штраф о дискредитации армии экс-священнику.