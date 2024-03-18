Житель Новосибирска организовал в Березовском нарколабораторию

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В ноябре 2022 года мужчина снял двухэтажный дом в Березовском и организовал в нем лабораторию по производству мефедрона для распространения.
Спустя почти год, в сентябре 2023 года, он разложил наркотик по пакетам и собирался сделать «закладки», однако его задержали полицейские, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
У задержанного изъяли более 10 килограммов наркотического вещества. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили мужчину под стражу. 18 марта 2024 года его приговорили к 15 годам и двум месяцам тюрьмы.
Напомним, в Екатеринбурге осудили на 11 лет мужчину из Санкт-Петербурга, который занимался распространением наркотиков.