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Житель Новосибирска организовал в Березовском нарколабораторию

Житель Новосибирска организовал в Березовском нарколабораторию

18 марта 2024, 07:28
Фото: 1MI
38-летний мужчина из Новосибирска осужден за организацию нарколаборатории в свердловском городе Березовский.

В ноябре 2022 года мужчина снял двухэтажный дом в Березовском и организовал в нем лабораторию по производству мефедрона для распространения.

Спустя почти год, в сентябре 2023 года, он разложил наркотик по пакетам и собирался сделать «закладки», однако его задержали полицейские, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

У задержанного изъяли более 10 килограммов наркотического вещества. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили мужчину под стражу. 18 марта 2024 года его приговорили к 15 годам и двум месяцам тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге осудили на 11 лет мужчину из Санкт-Петербурга, который занимался распространением наркотиков.

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#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Наркотики#Преступление#Тюрьма#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Нарколаборатория
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