Пейте воду на здоровье: новый колодец появится в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Колодец будет располагаться на улице Белогорская, 2А. Все работы подрядной организации, которая выиграет тендер, необходимо окончить до 31 августа 2024 года.
Согласно документации, необходимо будет пробурить скважину, смонтировать водоподъемное оборудование и обустроить колонку колодца.
Колодец должен иметь эстетичный вид. Должно быть установлено все оборудование, требуемое для комфортного использования и подъема воды, — выяснила редакция TagilCity.ru.
Гарантия качества на выполненные работы составит 12 месяцев. Заявки на тендер потенциальные подрядчики могут подавать до 27 марта 2024 года.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле и пригороде исследуют качество воды в 159 колодцах и родниках. На эти цели было выделено 2,5 миллиона рублей.