tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В поселке под Нижним Тагилом летом сделают новый питьевой колодец

Пейте воду на здоровье: новый колодец появится в поселке Уралец под Нижним Тагилом

20 марта 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

В поселке под Нижним Тагилом летом сделают новый питьевой колодец

В поселке Уралец под Нижним Тагилом до конца лета 2024 года оборудуют новый общественный трубчатый колодец. На эти цели выделено 930 тысяч рублей.

Колодец будет располагаться на улице Белогорская, 2А. Все работы подрядной организации, которая выиграет тендер, необходимо окончить до 31 августа 2024 года.

Согласно документации, необходимо будет пробурить скважину, смонтировать водоподъемное оборудование и обустроить колонку колодца.

Колодец должен иметь эстетичный вид. Должно быть установлено все оборудование, требуемое для комфортного использования и подъема воды, — выяснила редакция TagilCity.ru.

Гарантия качества на выполненные работы составит 12 месяцев. Заявки на тендер потенциальные подрядчики могут подавать до 27 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле и пригороде исследуют качество воды в 159 колодцах и родниках. На эти цели было выделено 2,5 миллиона рублей.

Две скважины будут снесены в Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
23 родника приведут в порядок в Екатеринбурге. Затем исследуют качество водыКачество воды в родниках и колодцах проверят в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Вода#Колодец#Поселок Уралец#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:17
Названа дата начала настоящей весны в Свердловской области
Сегодня, 09:38
Спасатели просят жителей Екатеринбурга не выходить на лед
Сегодня, 10:04
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
Сегодня, 10:36
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
Вчера, 14:26
Запись в 1 класс в Свердловской области: сроки, документы, особенности
Вчера, 10:11
"