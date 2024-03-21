tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Вице-мэр Екатеринбурга не увидел причин для названия города «Грязьбургом»

Вице-мэр Екатеринбурга рассказал, когда уберут грязь в городе

21 марта 2024, 04:22
Фото: 1MI

Вице-мэр Екатеринбурга не увидел причин для названия города «Грязьбургом»

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов считает, что город назвать «Грязьбургом» нельзя. По его мнению, коммунальщики справляются со своими обязанностями.

Он отметил, что обувь у людей должна быть по погоде. При этом, когда погода наладится все силы будут направлены на уборку грязи. Также Бубнов заявляет, что замечания по устранению грязи у него имеются всегда, но в целом службы работу выполняют.

У нас принято город Грязьбургом называть. Я Грязьбург не вижу. Нормальный, чистый, красивый город, — заявил Бубнов в эфире ОТВ.

Напомним, в прошлом году Алексей Бубнов заявил, что если на улице грязно, то не нужно надевать белую обувь.

Кроме того, ученые уже дважды исследовали грязь в Екатеринбурге. В результате виновными во всем назвали автомобилистов.

Дорожники в Екатеринбурге рассказали о судьбе грязных сугробов на газонах
Узнать подробнее
#Транспорт#Город#Дороги#Жители#Грязь#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Алексей Бубнов
Подпишитесь
Правда ли, что ИТ-технологиями из Нижнего Тагила пользуется весь мир?
Вчера, 14:55
В Нижнем Тагиле сфотографируют 17 мостов и проверят их состояние
Вчера, 14:03
В Екатеринбурге «мужья на час» кошмарят беззащитных женщин
Вчера, 13:50
«Что у тебя под курткой?»: пьяный приставал ко школьнице в подъезде на ГГМ в Тагиле
Вчера, 10:36
В Молодежном театре Нижнего Тагила к сентябрю установят новое оборудование
19 марта, 14:26
Сразу 10 компаний заявились на проектирование нового Театра кукол в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:44
"