Вице-мэр Екатеринбурга рассказал, когда уберут грязь в городе

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Он отметил, что обувь у людей должна быть по погоде. При этом, когда погода наладится все силы будут направлены на уборку грязи. Также Бубнов заявляет, что замечания по устранению грязи у него имеются всегда, но в целом службы работу выполняют.
У нас принято город Грязьбургом называть. Я Грязьбург не вижу. Нормальный, чистый, красивый город, — заявил Бубнов в эфире ОТВ.
Напомним, в прошлом году Алексей Бубнов заявил, что если на улице грязно, то не нужно надевать белую обувь.
Кроме того, ученые уже дважды исследовали грязь в Екатеринбурге. В результате виновными во всем назвали автомобилистов.