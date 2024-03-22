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Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Террорист задержан в «Крокусе» в Подмосковье

Здание «Крокуса» полностью охвачено огнем

22 марта 2024, 19:45
Фото: «Известия»

Террорист задержан в «Крокусе» в Подмосковье

Здание «Крокус Сити Холл» полностью горит. Там рушится крыша. Внутри все еще могут находиться люди.

Верхние этажи уже полностью выгорели, сообщают журналисты с места трагедии, пишут «Риа Новости». Пожар охватил фасад здания и перекинулся на соседний корпус, отмечает Baza.

В здание пытаются проникнуть спасатели. Сколько человек внутри неизвестно. Здание тушат два вертолета.

Для оказания помощи после жуткой трагедии будут задействованы все ресурсы медорганизаций Московской области, Москвы, федеральных центров, сообщили в правительстве.

Источник Mash сообщает о том, что задержан один из предполагаемых террористов.

Известно, что террористы стреляли в людей в упор, открыв стрельбу практически сразу возле турникетов на входе в здание, пишет ТАСС.

Напомним, что как минимум 40 человек были убиты, более 100 граждан ранены.

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