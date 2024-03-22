Здание «Крокуса» полностью охвачено огнем

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Верхние этажи уже полностью выгорели, сообщают журналисты с места трагедии, пишут «Риа Новости». Пожар охватил фасад здания и перекинулся на соседний корпус, отмечает Baza.
В здание пытаются проникнуть спасатели. Сколько человек внутри неизвестно. Здание тушат два вертолета.
Для оказания помощи после жуткой трагедии будут задействованы все ресурсы медорганизаций Московской области, Москвы, федеральных центров, сообщили в правительстве.
Источник Mash сообщает о том, что задержан один из предполагаемых террористов.
Известно, что террористы стреляли в людей в упор, открыв стрельбу практически сразу возле турникетов на входе в здание, пишет ТАСС.
Напомним, что как минимум 40 человек были убиты, более 100 граждан ранены.