tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Охранник заставил подростков извиняться на камеру в Екатеринбурге

Охранник заставил подростков извиняться на камеру в Екатеринбурге

29 марта 2024, 10:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге охранник превысил свои полномочия, заставив мальчиков извиняться на видео.

Видеоролик теперь активно обсуждают жители одного из новых ЖК в районе Ботаники. Дело в том, что охранник жилого комплекса заметил двух мальчиков на территории ЖК. Затем он зачем-то снял ролик, на котором школьники просят прощения, что зашли на чужую территорию и обещают больше там не появляться.

Видеоролик охранник отправил жильцам. Многие отреагировали крайне негативно, пишет Е1.

Жительница ЖК отметила, что мальчики ничего плохого не сделали. И за что они извинялись — непонятно, ведь было просто достаточно попросить их уйти.

Ранее сообщалось, что не для всех екатеринбуржских школ достаточно денег для защиты от терактов.

Хотел отвести к директору: в школе Ивделя охранник подрался со старшеклассником
Узнать подробнее
Читайте также:
Охранники ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге задержали и заковали в наручники посетителяШкольный охранник напился и устроил шоу перед учениками в Екатеринбурге
#Происшествия#Свердловская область#Подростки#Видео#Территория#Охрана#Жилой комплекс#Охранник#Извинения#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Сегодня, 05:51
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
Вчера, 04:48
Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила
Вчера, 09:29
Еще пять маршрутов муниципальных автобусов с 1 апреля выйдут в Тагиле на маршруты
27 марта, 15:45
Группа «Пикник» выступит в Екатеринбурге под охраной Росгвардии
Вчера, 15:45
"