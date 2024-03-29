Охранник заставил подростков извиняться на камеру в Екатеринбурге

Видеоролик теперь активно обсуждают жители одного из новых ЖК в районе Ботаники. Дело в том, что охранник жилого комплекса заметил двух мальчиков на территории ЖК. Затем он зачем-то снял ролик, на котором школьники просят прощения, что зашли на чужую территорию и обещают больше там не появляться.