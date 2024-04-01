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Военные из Нижнего Тагила уничтожили диверсантов во время учений

Военные из Нижнего Тагила уничтожили диверсантов во время учений

1 апреля 2024, 08:47
Фото: 1MI
Российские военные уничтожили диверсантов, проходя учения. Сделали это ракетчики Тагильского ракетного соединения Свердловской области.

Для обнаружения «диверсантов» военные пользовались беспилотниками, пишет ТАСС. По задумке, злоумышленники заминировали маршрут боевого патрулирования.

В итоге у военных получилось нейтрализовать диверсантов и провести разминирование маршрутов.

Напомним, что военного из Свердловской области родные несколько месяцев не могут похоронить бойца. Все из-за того, что в документах указано, что мужчина скончался из-за болезни сердца. Родные же уверены, что он погиб либо в бою, либо после боя от ранения.

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#Общество#Нижний Тагил#Россия#Свердловская область#Учения#Военные#Екатеринбург#Диверсанты#Дарья Сорокина#Беспилотники#Заминирование#Разминирование
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