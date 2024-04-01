Военные из Нижнего Тагила уничтожили диверсантов во время учений

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Для обнаружения «диверсантов» военные пользовались беспилотниками, пишет ТАСС. По задумке, злоумышленники заминировали маршрут боевого патрулирования.
В итоге у военных получилось нейтрализовать диверсантов и провести разминирование маршрутов.
Напомним, что военного из Свердловской области родные несколько месяцев не могут похоронить бойца. Все из-за того, что в документах указано, что мужчина скончался из-за болезни сердца. Родные же уверены, что он погиб либо в бою, либо после боя от ранения.