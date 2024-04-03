tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Декоратор из Екатеринбурга в попытке инвестировать лишилась 7 миллионов

Декоратор из Екатеринбурга «инвестировала» в аферистов 7 миллионов

3 апреля 2024, 08:21
Фото: 1MI

Декоратор из Екатеринбурга в попытке инвестировать лишилась 7 миллионов

В Екатеринбурге декоратор одного из бизнес-центров стала жертвой интернет-знакомства. Из-за афериста она потеряла 7 миллионов рублей.

Женщина думала, что она инвестирует средства. Однако она просто лишилась накоплений и влезла в долги. В полицию с заявлением она пришла 2 апреля.

Декоратор рассказала, что в январе она начала общаться с мужчиной на сайте знакомств. Он сказал, что его зовут Антон. Во время одного их разговоров новый приятель сказал, что он броккер, и предложил екатеринбурженке заняться инвестированием.

Далее по видеосвязи с ней связался «финансовый аналитик». Он убедил ее в том, что ей нужно перевести деньги на ранее незнакомый счет. В итоге за три месяца она перевела аферистам 7 миллионов, из которых 1,1 — кредитные средства.

Все это время она продолжала приятельски общаться с «Антоном». Что он мошенник она поняла, когда мужчина сказал, что «инвестиционная платформа», на которую она отправила деньги, почти банкрот.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество, отметили в полиции Екатеринбурга.

Ранее мошенники пытались обмануть жителей Екатеринбурга под видом митрополита.

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 10 миллионов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мать оставила младенца умирать под окном. Ей дали два годаДиректор крупной компании из Екатеринбурга отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов
#Свердловская область#Полиция#Криминал#Мошенничество#Долги#Инвестиции#18+#Екатеринбург#Аферисты#Сайт знакомств#Дарья Сорокина#УМВД
Подпишитесь
TagilCity.ru — 16 лет! Время офигительных историй
Сегодня, 07:15
Налоговая подала иск на банкротство сорвавшего ремонт в Нижнем Тагиле УСМ Голященко
Вчера, 09:05
Сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство
Сегодня, 06:44
Майские праздники 2024 — как отдыхаем?
Вчера, 08:54
В Нижнем Тагиле правоохранители проверяли мигрантов и поймали двух уклонистов
Вчера, 15:39
Крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом»
Сегодня, 06:45
"