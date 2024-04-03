Декоратор из Екатеринбурга «инвестировала» в аферистов 7 миллионов

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Женщина думала, что она инвестирует средства. Однако она просто лишилась накоплений и влезла в долги. В полицию с заявлением она пришла 2 апреля.
Декоратор рассказала, что в январе она начала общаться с мужчиной на сайте знакомств. Он сказал, что его зовут Антон. Во время одного их разговоров новый приятель сказал, что он броккер, и предложил екатеринбурженке заняться инвестированием.
Далее по видеосвязи с ней связался «финансовый аналитик». Он убедил ее в том, что ей нужно перевести деньги на ранее незнакомый счет. В итоге за три месяца она перевела аферистам 7 миллионов, из которых 1,1 — кредитные средства.
Все это время она продолжала приятельски общаться с «Антоном». Что он мошенник она поняла, когда мужчина сказал, что «инвестиционная платформа», на которую она отправила деньги, почти банкрот.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество, отметили в полиции Екатеринбурга.
Ранее мошенники пытались обмануть жителей Екатеринбурга под видом митрополита.