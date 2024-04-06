В Салдинском районе мужчина ушел на рыбалку и бесследно исчез

Мужчина отправился на рыбалку рано утром, около 8:00, а затем перестал выходить на связь. Его телефон и сейчас недоступен. Близкие Эдуарда Никифорова самостоятельно прочесали берег реки, но следов пропавшего мужчины не обнаружили.