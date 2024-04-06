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В Салде бесследно исчез рыбак

В Салдинском районе мужчина ушел на рыбалку и бесследно исчез

6 апреля 2024, 06:39
Фото: вСалде

В Салде бесследно исчез рыбак

Родственники и друзья самостоятельно искали Эдуарда Никифорова, который ушел на рыбалку в деревне Никитино Салдинского района, однако он бесследно исчез.

В Салдинском районе ищут исчезнувшего Эдуарда Никифорова, который в четверг, 4 апреля, ушел порыбачить, а затем загадочно пропал, сообщает паблик «вСалде».

Мужчина отправился на рыбалку рано утром, около 8:00, а затем перестал выходить на связь. Его телефон и сейчас недоступен. Близкие Эдуарда Никифорова самостоятельно прочесали берег реки, но следов пропавшего мужчины не обнаружили.

Рыбак был одет в зеленую ветровку и бежевый свитер, за плечами — рюкзак цвета хаки.

Ранее в Екатеринбурге после посиделок в бане бесследно исчез мужчина. Неделю спустя его нашли в больнице с черепно-мозговой травмой.

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