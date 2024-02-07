В больнице Екатеринбурга найден пропавший после бани мужчина

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Как оказалось, у екатеринбуржца диагностирована черепно-мозговая травма. По словам его родственницы, подробности случившегося в настоящий момент неизвестны, пишет Ура.ру.
Напомним, горожанин исчез 2 февраля 2024 года. Незадолго до своей пропажи он поехал в баню с друзьями. После этого он вызвал такси и уехал в неизвестном направлении. Дома он не появился, поэтому родственники обратились в полицию.
В службе такси близким подтвердили, что заказ автомобиля от бани действительно был. По словам родственников, мужчина неконфликтный человек и вряд ли мог с кем-то поругаться.