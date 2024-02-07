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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Пропавший после бани житель Екатеринбурга найден в больнице с травмой

В больнице Екатеринбурга найден пропавший после бани мужчина

7 февраля 2024, 04:27
Фото: 1MI

Пропавший после бани житель Екатеринбурга найден в больнице с травмой

38-летний Иван Шубин из Екатеринбурга нашелся в медицинском учреждении 6 февраля 2024 года.

Как оказалось, у екатеринбуржца диагностирована черепно-мозговая травма. По словам его родственницы, подробности случившегося в настоящий момент неизвестны, пишет Ура.ру.

Напомним, горожанин исчез 2 февраля 2024 года. Незадолго до своей пропажи он поехал в баню с друзьями. После этого он вызвал такси и уехал в неизвестном направлении. Дома он не появился, поэтому родственники обратились в полицию.

В службе такси близким подтвердили, что заказ автомобиля от бани действительно был. По словам родственников, мужчина неконфликтный человек и вряд ли мог с кем-то поругаться.

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