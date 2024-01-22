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Житель Екатеринбурга пострадал на горнолыжном комплексе «Пильная парк»

Житель Екатеринбурга разорвал плечо во время отдыха на горе Пильная

22 января 2024, 05:45
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга пострадал на горнолыжном комплексе «Пильная парк»

Мужчина из Екатеринбурга во время отдыха с женой на горнолыжной базе «Пильная парк» разорвал плечо. Происшествие случилось 13 января 2024 года.

По словам жены пострадавшего, в тот момент, когда ее супруг поднимался на подъемнике, из леса выехал еще один отдыхающий и сшиб мужчину, а также девушку, которая тоже была на подъемнике. Человек нарушил правила, так как ездить в зоне подъемников нельзя, пишет Е1.

Пострадавшему мужчине диагностировали разрыв плеча, из-за чего ему понадобилось провести операцию, а у девушки остались гематомы и ушибы. При этом виновник ЧП дал жене пострадавшего свои контакты, однако когда она ему позвонила, чтобы попросить о денежной помощи, он ее заблокировал.

Операцию екатеринбуржцу проведут в частном медицинском центре, которая стоит более 140 тысяч рублей.

Напомним, шестилетний мальчик во время отдыха в Миассе чуть не погиб от удушения на горнолыжном подъемнике.

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