Житель Екатеринбурга разорвал плечо во время отдыха на горе Пильная

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
По словам жены пострадавшего, в тот момент, когда ее супруг поднимался на подъемнике, из леса выехал еще один отдыхающий и сшиб мужчину, а также девушку, которая тоже была на подъемнике. Человек нарушил правила, так как ездить в зоне подъемников нельзя, пишет Е1.
Пострадавшему мужчине диагностировали разрыв плеча, из-за чего ему понадобилось провести операцию, а у девушки остались гематомы и ушибы. При этом виновник ЧП дал жене пострадавшего свои контакты, однако когда она ему позвонила, чтобы попросить о денежной помощи, он ее заблокировал.
Операцию екатеринбуржцу проведут в частном медицинском центре, которая стоит более 140 тысяч рублей.
Напомним, шестилетний мальчик во время отдыха в Миассе чуть не погиб от удушения на горнолыжном подъемнике.