Житель Екатеринбурга разорвал плечо во время отдыха на горе Пильная

По словам жены пострадавшего, в тот момент, когда ее супруг поднимался на подъемнике, из леса выехал еще один отдыхающий и сшиб мужчину, а также девушку, которая тоже была на подъемнике. Человек нарушил правила, так как ездить в зоне подъемников нельзя, пишет Е1.