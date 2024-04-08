tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Житель Екатеринбурга наставил пистолет на курьера и требовал раздеться

Житель Екатеринбурга наставил пистолет на курьера и требовал раздеться

8 апреля 2024, 07:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель, вооружившись пистолетом, напал на курьера. Инцидент случился на Родонитовой улице.

Сотрудник сервиса доставки поинтересовался у мужчины, можно ли ему ехать. Екатеринбуржец ответил ему отказ и, направив на курьера пистолет, потребовал от него раздеться, пишет Е1.

Видео: Е1

Когда курьер уехал на велосипеде, мужчина несколько раз попытался сделать выстрелы в спину, однако оружие оказалось незаряженным.

Напомним, утром 3 апреля 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили мертвого мужчину, у которого на теле был след от огнестрельного ранения. Обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны.

У студента из Екатеринбурга нашли три огнестрела и схемы по переделке оружия
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяные девушка и ее мать избили мужчину в Екатеринбурге. Он бросил девушку 8 мартаБизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчикаВ отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело за убийство соседа
#Происшествия#Насилие#Оружие#Мужчина#Пистолет#Видео#ЧП#Конфликт#Выстрел#Курьер#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 05:54
Предпринимательница в Екатеринбурге поставляла поддельное масло в школы и больницы
Сегодня, 06:33
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Сегодня, 05:29
Грязевые ванны или кола? Жители Верхней Салды жалуются на черную воду из-под крана
Вчера, 08:51
Шикарный особняк за 85 миллионов продается в Екатеринбурге
Вчера, 09:24
"