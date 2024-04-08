Житель Екатеринбурга наставил пистолет на курьера и требовал раздеться

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:21
Сотрудник сервиса доставки поинтересовался у мужчины, можно ли ему ехать. Екатеринбуржец ответил ему отказ и, направив на курьера пистолет, потребовал от него раздеться, пишет Е1.
Когда курьер уехал на велосипеде, мужчина несколько раз попытался сделать выстрелы в спину, однако оружие оказалось незаряженным.
Напомним, утром 3 апреля 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили мертвого мужчину, у которого на теле был след от огнестрельного ранения. Обстоятельства происшествия в данный момент неизвестны.