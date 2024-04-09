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Published Сегодня, 08:54

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В Нижнем Тагиле появилась новая картина стрит-арт художника Ильи Вьюгова

Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле

9 апреля 2024, 08:54
Фото: Илья Федотов-Вьюгов

В Нижнем Тагиле появилась новая картина стрит-арт художника Ильи Вьюгова

На стене заброшенного и полуразрушенного здания в Нижнем Тагиле появилась новая картина стрит-арт художника Ильи Федотова-Вьюгова. Ее размеры достигают 10 метров.

Картина под названием «Разлука» создавалась при помощи акриловой краски и валиков. На своей странице в соцсетях художник рассказал, что его декабрьская работа повествует об истории возлюбленных, разделенных военными событиями. При этом вдохновением ему послужила реальная история людей с его двора.

Образ мужчины на картине — крепкий молодой человек, защитник, скованный стальным тросом. Он полон сомнений и непонимания, почему он оказался в таких обстоятельствах. Герой вспоминает о теплых вечерах на своей малой родине. Спящая женщина на картине символизирует домашний очаг. Сквозь сон она переживает за своего любимого и сжимает спинку кровати.

Фото: Илья Федотов-Вьюгов

Художник поделился с TagilCity.ru тем, откуда он черпает вдохновение.

Стараюсь поднимать темы, важные для меня и касающиеся каждого. Очень сильное влияние на мою творческую деятельность имеет Тагил и Урал в целом. Это место с остро выраженной идентичностью — люди у нас сформированы идеей труда, как самоценности. Плюс уральская дремучая мистика, которой пропитан «культурный код» уральцев, — рассказал корреспонденту Илья.

Также тагильский художник сообщил, что он готовит несколько социально значимых проектов в Нижнем Тагиле. Все свои задумки он будет воплощать на собственные средства, добавил Илья.

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