Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле

Образ мужчины на картине — крепкий молодой человек, защитник, скованный стальным тросом. Он полон сомнений и непонимания, почему он оказался в таких обстоятельствах. Герой вспоминает о теплых вечерах на своей малой родине. Спящая женщина на картине символизирует домашний очаг. Сквозь сон она переживает за своего любимого и сжимает спинку кровати.