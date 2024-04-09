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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Нижнем Тагиле два бомжа чуть не задохнулись в подвале из-за пожара

В Нижнем Тагиле два бомжа чуть не задохнулись в подвале из-за пожара

9 апреля 2024, 11:26
Два лица без определенного места жительства залезли в подвал дома на Ленинградском проспекте, 98. Там они распивали алкоголь и уснули с сигаретой. В результате началось задымление.

Один из мужчин позднее проснулся из-за запаха дыма, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Оказалось, что загорелся матрац. Мужчина пытался выбраться из помещения, но сделать этого не смог. Тогда он стал звать на помощь. Жильцы дома услышали крики и вызвали пожарных.

В результате мужчины 38 и 53 лет были госпитализированы.

На месте происшествия работали три единицы техники и 8 человек пожарных. Жильцов из квартир эвакуировать не пришлось.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, ранее в Екатеринбурге жилец чуть не задохнулся в квартире из-за пожара. Также в помещении находился кот, которого благополучно спасли.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Возгорание#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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