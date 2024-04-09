В Нижнем Тагиле два бомжа чуть не задохнулись в подвале из-за пожара

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Один из мужчин позднее проснулся из-за запаха дыма, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Оказалось, что загорелся матрац. Мужчина пытался выбраться из помещения, но сделать этого не смог. Тогда он стал звать на помощь. Жильцы дома услышали крики и вызвали пожарных.
В результате мужчины 38 и 53 лет были госпитализированы.
На месте происшествия работали три единицы техники и 8 человек пожарных. Жильцов из квартир эвакуировать не пришлось.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка.
Напомним, ранее в Екатеринбурге жилец чуть не задохнулся в квартире из-за пожара. Также в помещении находился кот, которого благополучно спасли.