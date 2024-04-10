tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В России покупатели квартир все чаще приобретают и арендуют «однушки»

«Однушки» в тренде: в России растет спрос на малогабаритное жилье

10 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI

В России покупатели квартир все чаще приобретают и арендуют «однушки»

Квадратный метр на рынке жилья в России дорожает, что приводит к ажиотажному спросу на малогабаритные однокомнатные квартиры. Застройщики постепенно уменьшают минимальную площадь «однушек», чтобы удержать покупателей.

В России огромным спросом сегодня пользуются малогабаритные однокомнатные квартиры. Так, в Москве более половины всех сделок с новостройками приходится именно на этот сегмент. Аренда однокомнатных квартир также подорожала на год на 30%. Эксперты объясняют этот тренд ростом стоимости жилья и снижением доступности ипотеки. Ситуацию проанализировали «Новые известия».

Купить однокомнатную квартиру в любом городе, в том числе в Москве, намного проще, чем двух- или трехкомнатную. У людей сегодня не хватает денег на покупку большой по площади недвижимости: на рынке львиную долю покупателей составляют клиенты с низкой платежеспособностью, поэтому застройщики при реализации новых проектов учитывают этот тренд и увеличивают количество малогабаритных квартир в новостройках.

Именно однокомнатные квартиры пользуются ажиотажным спросом и при аренде жилья, что провоцирует рост цен. Например, снять «бабушкину» квартиру на окраине столицы еще год назад можно было за 25-28 тысяч рублей. Сегодня таких цен уже нет: в среднем однушка без ремонта обойдется в 35 тысяч рублей. В престижных районах в центре ситуация еще более напряженная: так, у Чистых прудов однокомнатное жилье предлагают в аренду за 200 тысяч рублей, и эти варианты очень быстро расхватывают.

В столицах, Москве и Санкт-Петербурге, аренда дорожает еще и из-за притока нового населения, и теперь это не только мигранты, которым можно было легко сдать «убитое» жилье за 30 тысяч рублей. Сегодня в большие города приезжают переселенцы из приграничных регионов России — Белгородской, Курской и Брянской областей, а также жители новых российских регионов.

Кроме того, аналитики отмечают, что в новых проектах застройщики уменьшают среднюю площадь жилья: сегодня она, по данным ДОМ.РФ, составляет 49,2 кв. м. И, похоже, еще большее уменьшение минимальной площади — тренд недалекого будущего, так как люди испытывают финансовые трудности, но по-прежнему хотят иметь собственное жилье.

Читайте также:
Эксперты объяснили последствия продления «Семейной ипотеки» для рынка недвижимости РФВыйдет большая переплата: эксперт рассказал, чем сейчас грозит покупка жилья в РоссииФАС проверяет российские торговые сети на предмет сговора по яйцам
#Общество#Экономика#Цены#Россия#Жилье#Ипотека#Недвижимость#Новые квартиры#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Вчера, 16:54
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков
Вчера, 16:51
Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей
Сегодня, 04:12
Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Сегодня, 02:14
"