«Однушки» в тренде: в России растет спрос на малогабаритное жилье

Именно однокомнатные квартиры пользуются ажиотажным спросом и при аренде жилья, что провоцирует рост цен. Например, снять «бабушкину» квартиру на окраине столицы еще год назад можно было за 25-28 тысяч рублей. Сегодня таких цен уже нет: в среднем однушка без ремонта обойдется в 35 тысяч рублей. В престижных районах в центре ситуация еще более напряженная: так, у Чистых прудов однокомнатное жилье предлагают в аренду за 200 тысяч рублей, и эти варианты очень быстро расхватывают.