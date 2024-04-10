«Однушки» в тренде: в России растет спрос на малогабаритное жилье

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
В России огромным спросом сегодня пользуются малогабаритные однокомнатные квартиры. Так, в Москве более половины всех сделок с новостройками приходится именно на этот сегмент. Аренда однокомнатных квартир также подорожала на год на 30%. Эксперты объясняют этот тренд ростом стоимости жилья и снижением доступности ипотеки. Ситуацию проанализировали «Новые известия».
Купить однокомнатную квартиру в любом городе, в том числе в Москве, намного проще, чем двух- или трехкомнатную. У людей сегодня не хватает денег на покупку большой по площади недвижимости: на рынке львиную долю покупателей составляют клиенты с низкой платежеспособностью, поэтому застройщики при реализации новых проектов учитывают этот тренд и увеличивают количество малогабаритных квартир в новостройках.
Именно однокомнатные квартиры пользуются ажиотажным спросом и при аренде жилья, что провоцирует рост цен. Например, снять «бабушкину» квартиру на окраине столицы еще год назад можно было за 25-28 тысяч рублей. Сегодня таких цен уже нет: в среднем однушка без ремонта обойдется в 35 тысяч рублей. В престижных районах в центре ситуация еще более напряженная: так, у Чистых прудов однокомнатное жилье предлагают в аренду за 200 тысяч рублей, и эти варианты очень быстро расхватывают.
В столицах, Москве и Санкт-Петербурге, аренда дорожает еще и из-за притока нового населения, и теперь это не только мигранты, которым можно было легко сдать «убитое» жилье за 30 тысяч рублей. Сегодня в большие города приезжают переселенцы из приграничных регионов России — Белгородской, Курской и Брянской областей, а также жители новых российских регионов.
Кроме того, аналитики отмечают, что в новых проектах застройщики уменьшают среднюю площадь жилья: сегодня она, по данным ДОМ.РФ, составляет 49,2 кв. м. И, похоже, еще большее уменьшение минимальной площади — тренд недалекого будущего, так как люди испытывают финансовые трудности, но по-прежнему хотят иметь собственное жилье.