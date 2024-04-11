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Updated Сегодня, 11:55

На конкурсе народных промыслов в Москве победил тагильский поднос

Тагильский поднос растопил сердца жюри Всероссийского конкурса народных промыслов

11 апреля 2024, 11:53
Фото: Нижний Тагил в ВК

На конкурсе народных промыслов в Москве победил тагильский поднос

Выпускники Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна завоевали две награды на Всероссийском смотре-конкурсе народных промыслов в Москве. Одна из них — за тагильский поднос.

Тагильский поднос «Легенды Чусовой» работы выпускницы Тамары Смурыгиной был оценен жюри конкурса «Молодые дарования. Возрождение» особо: выпускница колледжа получила не только диплом, но и единовременную стипендию за эту работу, сообщает администрация Нижнего Тагила в соцсетях.

Павел Вакин также представил на конкурс уникальную работу — нож с рукояткой в форме головы дикого вепря. Эта работа получила вторую награду.

Всего в 2024 году в конкурсе, который проводится в целях возрождения традиционных российских народных промыслов и вовлечения в эту сферу молодых мастеров, приняли участие более 500 человек со всей России.

Ранее танцевальная группа «Лимонад» из Нижнего Тагила завоевала первую премию на Всероссийском конкурсе за лучшую хореографию.

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#Общество#Культура#Свердловская область#Конкурс#Мастера#Тагильский поднос#Екатеринбург#Народные промыслы#Дарья Бобровицкая
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