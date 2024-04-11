Тагильский поднос растопил сердца жюри Всероссийского конкурса народных промыслов

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Тагильский поднос «Легенды Чусовой» работы выпускницы Тамары Смурыгиной был оценен жюри конкурса «Молодые дарования. Возрождение» особо: выпускница колледжа получила не только диплом, но и единовременную стипендию за эту работу, сообщает администрация Нижнего Тагила в соцсетях.
Павел Вакин также представил на конкурс уникальную работу — нож с рукояткой в форме головы дикого вепря. Эта работа получила вторую награду.
Всего в 2024 году в конкурсе, который проводится в целях возрождения традиционных российских народных промыслов и вовлечения в эту сферу молодых мастеров, приняли участие более 500 человек со всей России.
Ранее танцевальная группа «Лимонад» из Нижнего Тагила завоевала первую премию на Всероссийском конкурсе за лучшую хореографию.