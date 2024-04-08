Тагильчанин Георгий Хорончин стал победителем Всероссийского конкурса юных пианистов

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Георгий занимается у преподавателя Оксаны Желонкиной, он принял участие во всех трех турах. Ко второму туру были допущены лишь 19 юных пианистов. А в третьем туре тагильчанин исполнял концерт с симфоническим оркестром из Новоуральска. Оценивали участников преподаватели из ведущих музыкальных вузов России.
Помимо Георгия Хорончина, Нижний Тагил также представлял учащийся ДШИ №2 Тимофей зябликов. Он выступил достойно и получил звание дипломанта.
Юные тагильчане добиваются успехов в разных сферах деятельности. Так, например, четыре школьника стали полуфиналистами Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». А Алексей Ткачев вышел в финал и будет представлять Нижний Тагил в «Артеке».