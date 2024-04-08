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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Юный пианист из Нижнего Тагила победил на Всероссийском конкурсе

Тагильчанин Георгий Хорончин стал победителем Всероссийского конкурса юных пианистов

8 апреля 2024, 10:06
Фото: Управление культуры Нижнего Тагила

Юный пианист из Нижнего Тагила победил на Всероссийском конкурсе

Георгий Хорончин, учащийся Детской школы искусств №3 из Нижнего Тагила, стал лауреатом первой степени на Всероссийском конкурсе пианистов. Он проходил в Новоуральске.

Георгий занимается у преподавателя Оксаны Желонкиной, он принял участие во всех трех турах. Ко второму туру были допущены лишь 19 юных пианистов. А в третьем туре тагильчанин исполнял концерт с симфоническим оркестром из Новоуральска. Оценивали участников преподаватели из ведущих музыкальных вузов России.

Фото: Управление культуры Нижнего Тагила

Помимо Георгия Хорончина, Нижний Тагил также представлял учащийся ДШИ №2 Тимофей зябликов. Он выступил достойно и получил звание дипломанта.

Фото: Управление культуры Нижнего Тагила

Юные тагильчане добиваются успехов в разных сферах деятельности. Так, например, четыре школьника стали полуфиналистами Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». А Алексей Ткачев вышел в финал и будет представлять Нижний Тагил в «Артеке».

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