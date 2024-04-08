Тагильчанин Георгий Хорончин стал победителем Всероссийского конкурса юных пианистов

Георгий занимается у преподавателя Оксаны Желонкиной, он принял участие во всех трех турах. Ко второму туру были допущены лишь 19 юных пианистов. А в третьем туре тагильчанин исполнял концерт с симфоническим оркестром из Новоуральска. Оценивали участников преподаватели из ведущих музыкальных вузов России.