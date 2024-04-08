tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Юный чтец из Тагила прошел в финал Всероссийского конкурса «Живая классика»

Алексей Ткачев из Тагила стал финалистом Всероссийского конкурса «Живая классика»

8 апреля 2024, 09:52
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Юный чтец из Тагила прошел в финал Всероссийского конкурса «Живая классика»

Учащийся Политехнической гимназии Алексей Ткачев поедет в «Артек» на финал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». А в полуфинал вышли четыре школьника из Нижнего Тагила.

Четыре школьника из Нижнего Тагила стали участниками областного полуфинала Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», который состоялся в Екатеринбурге 5 апреля 2024 года. Это Артем Федянкин, Таисия Валиулина, Алексей Ткачев и Артем Лукин.

Лучшими члены жюри признали троих чтецов, которые показывали свои дарования в полуфинале. Одним из них стал тагильчанин Алексей Ткачев, он учится в Политехнической гимназии. Школьник отправится в «Артек», где примет участие в финале конкурса.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Кроме того, стало известно, что Алексей Ткачев прошел первый тур прослушивания в Театральный институт имени Щукина. Его пригласили в Москву на следующий год.

Ранее стало известно, что тагильский театр моды GOtiKA из Городского дворца детского и юношеского творчества смог завоевать сразу 11 медалей на престижном конкурсе в Москве. Награды были получены юными мастерами не только за коллекции, но также за эскизы и макияж.

Юные артисты из Нижнего Тагила будут читать «Живую классику» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Юные гимнастки из Тагила вернулись с медалями с регионального турнираШкольница из Нижнего Тагила стала призером соревнований по настольному теннисуУченица школы №32 представит Тагил на Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Конкурс#Школьники#Победа#Литература#Поэзия#Екатеринбург#Евгения Сафина#Гордость Нижнего Тагила#Полуфинал
Подпишитесь
Замена аккумулятора, сезон пожаров и незаконный мусор: экоитоги недели с 1 апреля
Сегодня, 10:28
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2023 года
Сегодня, 11:10
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 05:54
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Сегодня, 05:29
Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Сегодня, 10:23
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
"