Алексей Ткачев из Тагила стал финалистом Всероссийского конкурса «Живая классика»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Четыре школьника из Нижнего Тагила стали участниками областного полуфинала Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», который состоялся в Екатеринбурге 5 апреля 2024 года. Это Артем Федянкин, Таисия Валиулина, Алексей Ткачев и Артем Лукин.
Лучшими члены жюри признали троих чтецов, которые показывали свои дарования в полуфинале. Одним из них стал тагильчанин Алексей Ткачев, он учится в Политехнической гимназии. Школьник отправится в «Артек», где примет участие в финале конкурса.
Кроме того, стало известно, что Алексей Ткачев прошел первый тур прослушивания в Театральный институт имени Щукина. Его пригласили в Москву на следующий год.
Ранее стало известно, что тагильский театр моды GOtiKA из Городского дворца детского и юношеского творчества смог завоевать сразу 11 медалей на престижном конкурсе в Москве. Награды были получены юными мастерами не только за коллекции, но также за эскизы и макияж.