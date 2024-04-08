Алексей Ткачев из Тагила стал финалистом Всероссийского конкурса «Живая классика»

Ранее стало известно, что тагильский театр моды GOtiKA из Городского дворца детского и юношеского творчества смог завоевать сразу 11 медалей на престижном конкурсе в Москве. Награды были получены юными мастерами не только за коллекции, но также за эскизы и макияж.