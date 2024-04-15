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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Два мотоцикла украли у жителя села под Нижнем Тагилом

Два мотоцикла пропало из гаража у жителя села под Нижнем Тагилом

15 апреля 2024, 09:43
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Два мотоцикла украли у жителя села под Нижнем Тагилом

В Нижнем Тагиле мужчина обратился в полицию с заявлением о краже двух мотоциклов из гаража. Правоохранители по горячим следам раскрыли преступление.

ЧП произошло в селе Новопаньшино. В полицию местный житель пришел 7 апреля. Он сообщил, что ночью у него пропали мотоциклы, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Пришел утром, увидел, что выломали замок… дверь нараспашку, мотоциклов на месте нет, — поделился пострадавший.

В полиции рассказали, что преступление уже раскрыто. Задержанному 19 лет. Это житель Ржевского района. Ранее его судили за имущественные преступления.

Мотоциклы уже вернули хозяину. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты.

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