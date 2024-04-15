Два мотоцикла пропало из гаража у жителя села под Нижнем Тагилом

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
ЧП произошло в селе Новопаньшино. В полицию местный житель пришел 7 апреля. Он сообщил, что ночью у него пропали мотоциклы, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Пришел утром, увидел, что выломали замок… дверь нараспашку, мотоциклов на месте нет, — поделился пострадавший.
В полиции рассказали, что преступление уже раскрыто. Задержанному 19 лет. Это житель Ржевского района. Ранее его судили за имущественные преступления.
Мотоциклы уже вернули хозяину. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Ранее сообщалось, что двое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты.