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Жительница Кушвы украла у солдата СВО 2,9 млн за ранение

Жительница Кушвы украла у солдата СВО 2,9 млн за ранение

11 апреля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
В Кушве местную жительницу обвиняют в краже у военного СВО почти трех миллионов. Деньги предназначались за ранение.

Дело в том, что девушка совершила перевод с карты военного на личный счет этих средств. За ранение молодой человек получил 2,9 миллиона. Уголовное дело направлено в суд, отметили в прокуратуре.

Известно, что девушка — знакомая солдата. Она знала реквизиты карты военного. Также она имела доступ к его мобильному приложению. В какой-то момент она решила перевести с его карты на свою всю суму выплаты за ранение — 2,9 миллионов. Сама девушка вину не признает.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга украл в супермаркете 13 плиток шоколада.

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#Кушва#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Криминал#Кража#Ранение#Военный#18+#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина
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