Жительница Кушвы украла у солдата СВО 2,9 млн за ранение

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Дело в том, что девушка совершила перевод с карты военного на личный счет этих средств. За ранение молодой человек получил 2,9 миллиона. Уголовное дело направлено в суд, отметили в прокуратуре.
Известно, что девушка — знакомая солдата. Она знала реквизиты карты военного. Также она имела доступ к его мобильному приложению. В какой-то момент она решила перевести с его карты на свою всю суму выплаты за ранение — 2,9 миллионов. Сама девушка вину не признает.
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