Жительница Кушвы украла у солдата СВО 2,9 млн за ранение

Известно, что девушка — знакомая солдата. Она знала реквизиты карты военного. Также она имела доступ к его мобильному приложению. В какой-то момент она решила перевести с его карты на свою всю суму выплаты за ранение — 2,9 миллионов. Сама девушка вину не признает.