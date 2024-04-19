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В Екатеринбурге пройдет проверка после жалоб ученых на риск пропажи редких растений

В Екатеринбурге пройдет проверка после жалоб ученых на риск пропажи редких растений

19 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI
После жалоб ученых на риск пропажи краснокнижных растений на озере в Екатеринбурге, СК инициирует проверку. Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Известно, что ученые пытаются спасти редкие растения в водоеме, пишет «Урал Мэш». Проблема в том, что к озеру с кувшинками и уральской орхидеей все ближе подбирается тяжелая техника.

Дело в том, что поблизости к водоему планируется возвести высотные дома. Однако не всем местным нравится эта идея. Для сохранения природы они жалуются в разные ведомства.

Напомним, что в декабре в Екатеринбурге была спасена редкая полярная сова из Красной книги.

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