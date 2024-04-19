В Екатеринбурге пройдет проверка после жалоб ученых на риск пропажи редких растений

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Известно, что ученые пытаются спасти редкие растения в водоеме, пишет «Урал Мэш». Проблема в том, что к озеру с кувшинками и уральской орхидеей все ближе подбирается тяжелая техника.
Дело в том, что поблизости к водоему планируется возвести высотные дома. Однако не всем местным нравится эта идея. Для сохранения природы они жалуются в разные ведомства.
Напомним, что в декабре в Екатеринбурге была спасена редкая полярная сова из Красной книги.