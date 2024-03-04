Ученые выяснили, кто больше всего склонен к прокрастинации

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Специалисты из Университета штата Огайо объяснили, что ключевую роль в прокрастинации играет механизм психики, который известен как «предвзятость оценки положительности или отрицательности». Этот механизм связан с мотивацией и способностью адаптироваться к новым обстоятельствам, пишет RuNews24.Ru.
Результаты исследования показали, что люди с негативными взглядами чаще склонны откладывать дела на потом, даже если это не требуется.
Однако ученые также обнаружили, что эффект от негативных взглядов можно сгладить, если достаточно времени посвятить обдумыванию проблемы. Таким образом, человек может найти аргументы, которые заставят его выполнить работу в срок.