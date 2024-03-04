tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Ученые выяснили, кто больше всего склонен к прокрастинации

4 марта 2024, 06:25
Исследователи определили, кто более склонен к прокрастинации — тенденции откладывать дела на потом. В результате было выяснено, что такая черта характерна для людей с негативным взглядом на жизнь.

Специалисты из Университета штата Огайо объяснили, что ключевую роль в прокрастинации играет механизм психики, который известен как «предвзятость оценки положительности или отрицательности». Этот механизм связан с мотивацией и способностью адаптироваться к новым обстоятельствам, пишет RuNews24.Ru.

Результаты исследования показали, что люди с негативными взглядами чаще склонны откладывать дела на потом, даже если это не требуется.

Однако ученые также обнаружили, что эффект от негативных взглядов можно сгладить, если достаточно времени посвятить обдумыванию проблемы. Таким образом, человек может найти аргументы, которые заставят его выполнить работу в срок.

Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом
Вчера, 07:03
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
2 марта, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Вчера, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
2 марта, 10:38