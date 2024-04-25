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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Трассу Екатеринбург — Тюмень засыпает снегом

Трассу Екатеринбург — Тюмень засыпает снегом

25 апреля 2024, 05:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Обильный снегопад засыпает трассу Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова. Крупные осадки в данной части региона выпали утром 25 апреля 2024 года.

В связи с крупным снегопадом видимость на данной автодороге ограничена. Аналогичная ситуация на трассах Камышлов — Тавда, Белоярский — Асбест и Екатеринбург — Серов, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Трасса "Екатеринбург - Тюмень"Трасса "Екатеринбург - Тюмень"
Трасса "Екатеринбург - Тюмень"Трасса "Екатеринбург - Тюмень"
Трасса "Камышлов - Тавда"Трасса "Камышлов - Тавда"
Трасса "Белоярский - Асбест"Трасса "Белоярский - Асбест"
Трасса "Екатеринбург - Серов"Трасса "Екатеринбург - Серов"
Трасса «Екатеринбург — Серов»Трасса «Екатеринбург — Серов»
Трасса "Екатеринбург - Тюмень"
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Состояние дороги сейчас оценивается как мокрое. Инспекторы ГИБДД в настоящий момент работают в усиленном режиме.

Напомним, 24 апреля 2024 года в северной части Свердловской области выпал обильный снегопад. Из-за осадков ситуация на дороге стала хуже. Особенно много снега выпало на Серовском тракте, а также на трассах Нижняя Тура — Качканар и Нижний Тагил — Нижняя Салда.

Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
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