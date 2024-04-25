Трассу Екатеринбург — Тюмень засыпает снегом

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В связи с крупным снегопадом видимость на данной автодороге ограничена. Аналогичная ситуация на трассах Камышлов — Тавда, Белоярский — Асбест и Екатеринбург — Серов, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Состояние дороги сейчас оценивается как мокрое. Инспекторы ГИБДД в настоящий момент работают в усиленном режиме.
Напомним, 24 апреля 2024 года в северной части Свердловской области выпал обильный снегопад. Из-за осадков ситуация на дороге стала хуже. Особенно много снега выпало на Серовском тракте, а также на трассах Нижняя Тура — Качканар и Нижний Тагил — Нижняя Салда.