Трассу Екатеринбург — Тюмень засыпает снегом

Напомним, 24 апреля 2024 года в северной части Свердловской области выпал обильный снегопад. Из-за осадков ситуация на дороге стала хуже. Особенно много снега выпало на Серовском тракте, а также на трассах Нижняя Тура — Качканар и Нижний Тагил — Нижняя Салда.