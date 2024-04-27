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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

На две недели в Свердловской области усилят патрули в лесах

На две недели в Свердловской области усилят патрули в лесах

27 апреля 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Меры безопасности в лесах будут усилены. Активное патрулирование запланировано на период с 27 апреля по 12 мая.

Патрули будут работать в лесных массивах и популярных зонах отдыха, в области частных жилых застроек, в садовых товариществах и на дачах, рассказали в администрации.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим.
Запрещено пользоваться открытом огнем, разводить костры, сжигать мусор, а также проводить работы, которые могут быть пожароопасны.

При этом разводить костер разрешается, также как и пользоваться мобильным мангалом на территории своей дачи или сада. Нарушителям режима грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что полсотни жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим и были пойманы.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Наказание#Патрулирование#Патрули#Екатеринбург#Лесные пожары#Пожары#Уголовное наказание
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