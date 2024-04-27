На две недели в Свердловской области усилят патрули в лесах

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Патрули будут работать в лесных массивах и популярных зонах отдыха, в области частных жилых застроек, в садовых товариществах и на дачах, рассказали в администрации.
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Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим.
Запрещено пользоваться открытом огнем, разводить костры, сжигать мусор, а также проводить работы, которые могут быть пожароопасны.
При этом разводить костер разрешается, также как и пользоваться мобильным мангалом на территории своей дачи или сада. Нарушителям режима грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что полсотни жителей Свердловской области нарушили противопожарный режим и были пойманы.