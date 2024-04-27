На две недели в Свердловской области усилят патрули в лесах

Патрули будут работать в лесных массивах и популярных зонах отдыха, в области частных жилых застроек, в садовых товариществах и на дачах, рассказали в администрации.

⠀

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим.

Запрещено пользоваться открытом огнем, разводить костры, сжигать мусор, а также проводить работы, которые могут быть пожароопасны.



При этом разводить костер разрешается, также как и пользоваться мобильным мангалом на территории своей дачи или сада. Нарушителям режима грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности.