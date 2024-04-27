Уличных торговцев прогнали с Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Рейд прошел в субботу, 27 апреля. Инспекторы обнаружили на Привокзальной площади местных жителей, торгующих цветами и овощами, сообщила администрация ВКонтакте.
Местным жителям напомнили, что уличная торговля на площади, которая ранее была благоустроена, запрещена с 2022 года.
Людей попросили перейти в специально отведенные для торговли места.
Ранее в Нижнем Тагиле проходили рейды по домам горожан, которые не платят за электричество.