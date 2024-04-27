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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Нижнем Тагиле уличных торговцев попросили покинуть Привокзальную площадь

Уличных торговцев прогнали с Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

27 апреля 2024, 15:43
Фото: Администрация Тагилстроевского района в ВК

В Нижнем Тагиле уличных торговцев попросили покинуть Привокзальную площадь

Бабушек, торгующих цветами и собственными заготовками, сотрудники администрации Тагилстроевского района попросили подыскать другое место.

Рейд прошел в субботу, 27 апреля. Инспекторы обнаружили на Привокзальной площади местных жителей, торгующих цветами и овощами, сообщила администрация ВКонтакте.

Местным жителям напомнили, что уличная торговля на площади, которая ранее была благоустроена, запрещена с 2022 года.

Фото: Администрация Тагилстроевского района в ВК

Людей попросили перейти в специально отведенные для торговли места.

Ранее в Нижнем Тагиле проходили рейды по домам горожан, которые не платят за электричество.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Рейд#Торговля#Запрет#Уличная торговля#Екатеринбург
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