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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Леса Свердловской области будут патрулировать охотинспекторы

Охотинспекторы выйдут в рейды в леса Свердловской области

4 марта 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney

Леса Свердловской области будут патрулировать охотинспекторы

Во время действия пожароопасного периода в Свердловской области в рейды в леса будут отправляться охотинспекторы и представители охотничьих угодий.

Отмечается, что будет организовано взаимодействие между региональным минприроды и департаментом по контролю использования животного мира. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Благодаря новой мере будет обеспечена охрана лесных ресурсов и минимизирован риск причинения им вреда. Также предполагается взаимодействие со свердловчанами по поводу профилактики лесных воспламенений.

В планах, что уже в нынешнем году инспекторы организуют 18 тысяч рейдов, пройдя по 2,2 тысячам маршрутов.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел у тагильчанина, посетившего травмпункт. Мужчина зашел в медучрежедние, а когда вышел, автомобиль уже тушили. За это время транспортное средство успело выгореть.

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#Происшествия#Свердловская область#Инспекторы#Окружающая среда#Патрулирование#Екатеринбург#Леса#Дарья Сорокина
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