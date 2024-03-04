Охотинспекторы выйдут в рейды в леса Свердловской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Отмечается, что будет организовано взаимодействие между региональным минприроды и департаментом по контролю использования животного мира. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Благодаря новой мере будет обеспечена охрана лесных ресурсов и минимизирован риск причинения им вреда. Также предполагается взаимодействие со свердловчанами по поводу профилактики лесных воспламенений.
В планах, что уже в нынешнем году инспекторы организуют 18 тысяч рейдов, пройдя по 2,2 тысячам маршрутов.
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел у тагильчанина, посетившего травмпункт. Мужчина зашел в медучрежедние, а когда вышел, автомобиль уже тушили. За это время транспортное средство успело выгореть.