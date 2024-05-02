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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

Ансамбль «Грация» из Тагила стал лауреатом хореографического конкурса

Тагильские «грации» стали лауреатами Всероссийского хореографического конкурса

2 мая 2024, 13:54
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Ансамбль «Грация» из Тагила стал лауреатом хореографического конкурса

Три диплома Всероссийского хореографического конкурса «Крокус» получили за свои номера тагильские «грации».

Воспитанники ГДДЮТ Нижнего Тагила приняли участие в фестивале хореографического искусства «Крокус» и завоевали несколько наград, сообщает медиацентр учреждения дополнительного образования в соцсетях.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Юные танцовщицы из ансамбля «Грация» представили несколько номеров. Группа «Тандем» с премьерным номером «Жили-были» стала обладателем диплома лауреата второй степени. Диплом лауреата третьей степени завоевали девушки из группы «Феникс» (номер «Там нет тебя»).

Дипломантами фестиваля стала группа «Созвездие» с номером «Кукушка».

Руководит хореографическим коллективом «Грация» ГДДЮТ Кристина Баянкина.

Напомним, что Гран-при Всероссийского фестиваля «Крокус» также уехал в Нижний Тагил: его завоевал ансамбль «Моя территория» ДДДЮТ.

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#Дарья Бобровицкая#Культура#Нижний Тагил#Фестиваль#Дети#Дипломы#Дополнительное образование#Хореография#Екатеринбург#Всероссийский конкурс#Гордость Нижнего Тагила
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