Тагильские «грации» стали лауреатами Всероссийского хореографического конкурса

Юные танцовщицы из ансамбля «Грация» представили несколько номеров. Группа «Тандем» с премьерным номером «Жили-были» стала обладателем диплома лауреата второй степени. Диплом лауреата третьей степени завоевали девушки из группы «Феникс» (номер «Там нет тебя»).