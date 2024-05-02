Тагильские «грации» стали лауреатами Всероссийского хореографического конкурса

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Воспитанники ГДДЮТ Нижнего Тагила приняли участие в фестивале хореографического искусства «Крокус» и завоевали несколько наград, сообщает медиацентр учреждения дополнительного образования в соцсетях.
Юные танцовщицы из ансамбля «Грация» представили несколько номеров. Группа «Тандем» с премьерным номером «Жили-были» стала обладателем диплома лауреата второй степени. Диплом лауреата третьей степени завоевали девушки из группы «Феникс» (номер «Там нет тебя»).
Дипломантами фестиваля стала группа «Созвездие» с номером «Кукушка».
Руководит хореографическим коллективом «Грация» ГДДЮТ Кристина Баянкина.
Напомним, что Гран-при Всероссийского фестиваля «Крокус» также уехал в Нижний Тагил: его завоевал ансамбль «Моя территория» ДДДЮТ.