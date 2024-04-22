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Published Сегодня, 11:08

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Юные вокалисты из Нижнего Тагила завоевали Гран-при Всероссийского конкурса

«Кот на крыше» принес Гран-при Всероссийского конкурса юным вокалистам из Тагила

22 апреля 2024, 11:08
Фото: ГДДЮТ НИжнего Тагила

Юные вокалисты из Нижнего Тагила завоевали Гран-при Всероссийского конкурса

Воспитанники эстрадной студии «Академия волшебников» ярко и задорно спели песню «Кот на крыше» и не оставили шансов своим соперникам.

Победу «Академии волшебников» принесло выступление группы «OneStep-Академия». Ребята в возрасте от 6 до 9 лет приняли участие во Всероссийском конкурсе Paradize Fest, который проходил в Нижнем Тагиле, и покорили сердца судей, сообщает медиацентр ГДДЮТ в соцсетях.

Фото: ГДДЮТ НИжнего Тагила

Песню «Кот на крыше» юные вокалисты исполнили на два голоса. Это сложная композиция, которую маленькие артисты разучивали в течение года.

Труды не пропали даром: жюри присудило тагильчанам высшую награду.

Ранее тагильчане блеснули вокальными данными на конкурсе Top Music в Москве.

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