«Кот на крыше» принес Гран-при Всероссийского конкурса юным вокалистам из Тагила

Победу «Академии волшебников» принесло выступление группы «OneStep-Академия». Ребята в возрасте от 6 до 9 лет приняли участие во Всероссийском конкурсе Paradize Fest, который проходил в Нижнем Тагиле, и покорили сердца судей, сообщает медиацентр ГДДЮТ в соцсетях.