«Кот на крыше» принес Гран-при Всероссийского конкурса юным вокалистам из Тагила

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Победу «Академии волшебников» принесло выступление группы «OneStep-Академия». Ребята в возрасте от 6 до 9 лет приняли участие во Всероссийском конкурсе Paradize Fest, который проходил в Нижнем Тагиле, и покорили сердца судей, сообщает медиацентр ГДДЮТ в соцсетях.
Песню «Кот на крыше» юные вокалисты исполнили на два голоса. Это сложная композиция, которую маленькие артисты разучивали в течение года.
Труды не пропали даром: жюри присудило тагильчанам высшую награду.
Ранее тагильчане блеснули вокальными данными на конкурсе Top Music в Москве.