Авиарейс Екатеринбург — Египет задержали на 9 часов

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
По словам очевидца, вылет переносился несколько раз. Его знакомый, работающий в аэропорту, рассказал, что причиной задержки стала поломка лайнера. Однако официально информацию о поломке пока не подтвердили, пишет Ура.ру.
Пассажирам рейса давали еду и воду. Через некоторое время самолет вылетел 8 мая в полночь.
Напомним, 4 мая 2024 года в Екатеринбурге был задержан вылет авиарейса в Махачкалу на полтора часа. Воздушное судно задержали из-за снегопада и гололеда. Проводилась обработка от обледенения дороги.