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Авиарейс Екатеринбург — Египет задержали на 9 часов

Авиарейс Екатеринбург — Египет задержали на 9 часов

8 мая 2024, 06:24
Фото: 1MI
Вылет рейса Екатеринбург — Египет авиакомпании Azur Air был задержан на девять часов 7 мая 2024 года.

По словам очевидца, вылет переносился несколько раз. Его знакомый, работающий в аэропорту, рассказал, что причиной задержки стала поломка лайнера. Однако официально информацию о поломке пока не подтвердили, пишет Ура.ру.

Пассажирам рейса давали еду и воду. Через некоторое время самолет вылетел 8 мая в полночь.

Напомним, 4 мая 2024 года в Екатеринбурге был задержан вылет авиарейса в Махачкалу на полтора часа. Воздушное судно задержали из-за снегопада и гололеда. Проводилась обработка от обледенения дороги.

Самолет на маршруте Дубай — Москва вернулся в аэропорт вылета
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