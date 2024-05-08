Трамвай Победы с фронтовыми песнями проехал по улицам Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В 2024 году акция прошла уже в 13 раз. Она называется «Тагильский трамвай — Победный май».
Дети и подростки, посещающие кружки в ДЮЦ «Мир», украсили трамвай рисунками и шариками, чтобы порадовать пассажиров и создать им праздничное настроение. В транспорте звучали фронтовые песни под гитару, а еще стихотворения о войне. Ветераны получили на память сувениры и подарки, которые изготовили дети.
Также в Нижнем Тагиле 8 мая состоялась акция памяти, посвященная Дню Победы, на площади Трудовой доблести.