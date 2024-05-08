Трамвай Победы с фронтовыми песнями проехал по улицам Нижнего Тагила

Дети и подростки, посещающие кружки в ДЮЦ «Мир», украсили трамвай рисунками и шариками, чтобы порадовать пассажиров и создать им праздничное настроение. В транспорте звучали фронтовые песни под гитару, а еще стихотворения о войне. Ветераны получили на память сувениры и подарки, которые изготовили дети.