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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Трамвай Победы с фронтовыми песнями проехал по улицам Нижнего Тагила

Трамвай Победы с фронтовыми песнями проехал по улицам Нижнего Тагила

8 мая 2024, 13:18
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
8 мая, накануне празднования Дня Победы, в Нижнем Тагиле прошла традиционная патриотическая акция в одном из трамваев.

В 2024 году акция прошла уже в 13 раз. Она называется «Тагильский трамвай — Победный май».

Дети и подростки, посещающие кружки в ДЮЦ «Мир», украсили трамвай рисунками и шариками, чтобы порадовать пассажиров и создать им праздничное настроение. В транспорте звучали фронтовые песни под гитару, а еще стихотворения о войне. Ветераны получили на память сувениры и подарки, которые изготовили дети.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Также в Нижнем Тагиле 8 мая состоялась акция памяти, посвященная Дню Победы, на площади Трудовой доблести.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#День Победы#Пассажиры#Трамвай#Песни#Стихи#Екатеринбург#Гитаристы
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