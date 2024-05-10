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В Кольцово в Екатеринбурге прокомментировали смерть пассажирки в самолете

В Кольцово в Екатеринбурге прокомментировали смерть пассажирки в самолете

10 мая 2024, 08:24
Фото: 1MI
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге рассказали, как пытались спасти пассажирку, которая в результате все же скончалась в самолете. Воздушное судно должно было лететь в Грузию.

ЧП произошло 9 мая. Тогда рейс в Грузию перенесли с 5 часов вечера на 10. В Кольцово сообщили, что, когда посадка была окончена, экипаж передал в аэропорт данные о самочувствии женщины.

Далее, как рассказали TagilCity.ru в Кольцово, прибывшие на борт медики застали женщину уже без сознания.

Они приступили к реанимационным мероприятиям. Также прибыла скорая. Действия оказались безуспешны, — сообщили TagilCity.ru в аэропорту.

Напомним, что пассажиры этого рейса сообщали, что женщину везли на родину на инвалидной коляске. Она болела и у себя дома якобы планировала провести последние дни жизни.

В Кольцово в Екатеринбурге пассажирка умерла в самолете после задержки рейса
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