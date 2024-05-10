В Кольцово в Екатеринбурге прокомментировали смерть пассажирки в самолете

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
ЧП произошло 9 мая. Тогда рейс в Грузию перенесли с 5 часов вечера на 10. В Кольцово сообщили, что, когда посадка была окончена, экипаж передал в аэропорт данные о самочувствии женщины.
Далее, как рассказали TagilCity.ru в Кольцово, прибывшие на борт медики застали женщину уже без сознания.
Они приступили к реанимационным мероприятиям. Также прибыла скорая. Действия оказались безуспешны, — сообщили TagilCity.ru в аэропорту.
Напомним, что пассажиры этого рейса сообщали, что женщину везли на родину на инвалидной коляске. Она болела и у себя дома якобы планировала провести последние дни жизни.