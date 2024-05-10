В Кольцово в Екатеринбурге пассажирка умерла в самолете после задержки рейса

Воздушное судно авиакомпании Red Wings планировал взлететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 17:00, но только в 22:00 с задержкой на 5 часов была объявлена посадка. Пассажиры утверждают, что пассажирка сидела в инвалидном кресле. Во время задержки ей пришлось непросто, пишет Е1.