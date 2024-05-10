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В Кольцово в Екатеринбурге пассажирка умерла в самолете после задержки рейса

В Кольцово в Екатеринбурге пассажирка умерла в самолете после задержки рейса

10 мая 2024, 06:38
Фото: 1MI
В самолете в Кольцово скончалась пассажирка. Перед этим рейс был задержан на пять часов.

Воздушное судно авиакомпании Red Wings планировал взлететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 17:00, но только в 22:00 с задержкой на 5 часов была объявлена посадка. Пассажиры утверждают, что пассажирка сидела в инвалидном кресле. Во время задержки ей пришлось непросто, пишет Е1.

Одна из пассажирок рассказала, что умершая женщина болела. Ее везли домой, чтобы она могла провести последние дни жизни на родине.

Известно, что женщине стало плохо сразу после посадки. На место прибыли врачи, которые стали делать пострадавшей массаж сердца, но ее не удалось спасти.

Напомним, в прошлом году 50-летний гражданин скончался в самолете, который должен был полететь в Сочи. Сначала он потерял сознание во время посадки, затем для него вызвали врачей. Однако пассажир скончался.

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