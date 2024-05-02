tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Подросток отравился наркотиками в Екатеринбурге и умер

Подросток отравился наркотиками в Екатеринбурге и умер

2 мая 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге скончался подросток, который отравился наркотиками. Мальчику было 17 лет.

Запрещенные вещества он принял в компании троих друзей. Друзья находились в квартире у 19-летнего юноши на улице Ильича, пишет Ура.ру.

Погибший был учеником камышловского колледжа. На «посиделках» также присутствовали 17-летняя подруга и 20-летний друг. Приятели принимали наркотики с вечера и до утра следующего дня. Утром 17-летнему мальчику стало плохо, он попросил о помощи. Однако умер подросток еще до прибытия врачей.

Друзей подростка, которым 19 и 20 лет, задержали. Мужчину теперь проверяют на предмет вовлечения детей в употребление запрещенных препаратов. Кроме того, собираются доказательства по делу об организации наркопритона.

Ранее сообщалось, что жительница Полевского попала под уголовное дело после отравления дочки наркотиком.

Рецидивиста с килограммом наркотиков задержали в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Екатеринбурге избежал тюрьмы за наркотикиВ Екатеринбурге задержанный наркокурьер спрятал сверток с порошком в трусыВ Нижнем Тагиле мужчина пытался передать в колонию наркотик в бритвенном станке
#Дарья Сорокина#Свердловская область#Смерть#Криминал#Квартира#Мужчина#Наркотики#Девушка#Отравление#Колледж#Юноша#Наркопритон#Друзья#18+#Екатеринбург#Подросток#Ученик
Подпишитесь
Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
Вчера, 12:15
45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:41
Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области
Вчера, 11:38
В Дегтярске мошенница собирала деньги на «лечение» солдата СВО
Вчера, 10:17
Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»
30 апреля, 15:55
«Москвич» опроверг информацию о возможном банкротстве
Сегодня, 07:15
"