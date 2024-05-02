Подросток отравился наркотиками в Екатеринбурге и умер

Погибший был учеником камышловского колледжа. На «посиделках» также присутствовали 17-летняя подруга и 20-летний друг. Приятели принимали наркотики с вечера и до утра следующего дня. Утром 17-летнему мальчику стало плохо, он попросил о помощи. Однако умер подросток еще до прибытия врачей.