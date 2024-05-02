Подросток отравился наркотиками в Екатеринбурге и умер

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Запрещенные вещества он принял в компании троих друзей. Друзья находились в квартире у 19-летнего юноши на улице Ильича, пишет Ура.ру.
Погибший был учеником камышловского колледжа. На «посиделках» также присутствовали 17-летняя подруга и 20-летний друг. Приятели принимали наркотики с вечера и до утра следующего дня. Утром 17-летнему мальчику стало плохо, он попросил о помощи. Однако умер подросток еще до прибытия врачей.
Друзей подростка, которым 19 и 20 лет, задержали. Мужчину теперь проверяют на предмет вовлечения детей в употребление запрещенных препаратов. Кроме того, собираются доказательства по делу об организации наркопритона.
Ранее сообщалось, что жительница Полевского попала под уголовное дело после отравления дочки наркотиком.